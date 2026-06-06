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Rumbo al Mundial

La Selección argentina, sin algunas de sus figuras, juega un amistoso fundamental con Honduras de cara al Mundial 2026

La Selección argentina, con algunas bajas, se medirá este sábado con Honduras en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi está en plena acción en el entrenamiento. Leo sería preservado.

Lionel Messi está en plena acción en el entrenamiento. Leo sería preservado.

La Selección argentina jugará un amistoso fundamental, con algunas bajas, se medirá este sábado desde las 21 con Honduras en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.

El encuentro se jugará en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores y será televisado por TyC Sports y Telefé.

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Thiago Almada ser&aacute; titular en la Selecci&oacute;n argentina ante Honduras.

Thiago Almada será titular en la Selección argentina ante Honduras.

La Selección argentina que orienta Lionel Scaloni tiene un examen fundamental ante los hondureños. El elenco nacional tiene a varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras como los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como Nico Paz, y el astro Lionel Messi, entre otros.

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Juan Musso ser&aacute; titular en el arco de la Selecci&oacute;n argentina.

Juan Musso será titular en el arco de la Selección argentina.

El elenco campeón del mundo, que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

La Selección argentina y Honduras se enfrentan por cuarta vez

La Selección argentina y Honduras se medirán por cuarta vez en la historia, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.

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Leandro Paredes, el Dibu Mart&iacute;nez y Juli&aacute;n &Aacute;lvarez posan felices en la pr&aacute;ctica albiceleste.

Leandro Paredes, el Dibu Martínez y Julián Álvarez posan felices en la práctica albiceleste.

El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.

Las probables formaciones de la Selección argentina y Honduras:

  • Selección argentina: Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
  • Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.
  • Estadio: Kyle Field.
  • Árbitro: a confirmar.
  • Hora: 21.
  • TV: TyC Sports y Telefé.

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