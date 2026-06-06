La Selección argentina, sin algunas de sus figuras, juega un amistoso fundamental con Honduras de cara al Mundial 2026

La Selección argentina jugará un amistoso fundamental, con algunas bajas, se medirá este sábado desde las 21 con Honduras en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.
La Selección argentina, con algunas bajas, se medirá este sábado con Honduras en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026
La Selección argentina jugará un amistoso fundamental, con algunas bajas, se medirá este sábado desde las 21 con Honduras en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.
El encuentro se jugará en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores y será televisado por TyC Sports y Telefé.
La Selección argentina que orienta Lionel Scaloni tiene un examen fundamental ante los hondureños. El elenco nacional tiene a varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.
Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras como los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como Nico Paz, y el astro Lionel Messi, entre otros.
El elenco campeón del mundo, que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.
La Selección argentina y Honduras se medirán por cuarta vez en la historia, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.
El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.