La Selección argentina, sin algunas de sus figuras, juega un amistoso fundamental con Honduras de cara al Mundial 2026

La Selección argentina que orienta Lionel Scaloni tiene un examen fundamental ante los hondureños. El elenco nacional tiene a varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras como los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como Nico Paz, y el astro Lionel Messi, entre otros.

juan-musso Juan Musso será titular en el arco de la Selección argentina.

El elenco campeón del mundo, que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

La Selección argentina y Honduras se enfrentan por cuarta vez

La Selección argentina y Honduras se medirán por cuarta vez en la historia, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.

paredes-dibu-martinez-julian-alvarez Leandro Paredes, el Dibu Martínez y Julián Álvarez posan felices en la práctica albiceleste.

El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.

Las probables formaciones de la Selección argentina y Honduras: