Scaloni negó rumores infundados y destacó: "Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente"

Scaloni: "La Selección es lo máximo"

Tranquilo y amable, como de costumbre, Scaloni abandonó el predio de la AFA, y aunque trató de evitar referirse a su continuidad, indicó: "Son cosas que uno puede decidir replantearse después de un torneo así, hasta diciembre estamos acá. Lo más importante es que la gente supo entender que el equipo dio todo".

"La Selección es lo máximo para cualquier futbolista, para cualquier hincha. Y la vez que logramos tener esa conexión 100%, somos difíciles de batir", agregó.

"Yo creo que lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente, para el hincha, para los chicos, para los nenes, que es lo más importante. Nosotros ayer cuando íbamos en el colectivo, ver esos nenes de 8, 9, 10 años que estaban contentos no habiendo ganado... es algo maravilloso, de verdad", rescató.

Respecto a como vive las horas posteriores a la final perdida, expresó: "Cuesta... y yo digo que está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no ganaste, eso está claro. Pero también nos viene bien saber que no ganamos y que... en la derrota también somos nobles y de la derrota también se pueden sacar cosas positivas. Eso es lo más importante"