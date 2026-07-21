A horas de haber regresado al país junto a parte de los integrantes de la Selección argentina Lionel Scaloni destacó lo que generó el equipo en la gente y dijo no estar al tanto de ninguna posible sanción por la bandera referida a Malvinas que algunos jugadores mostraron una vez terminado el partido con Inglaterra.
Scaloni negó rumores infundados y destacó: "Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente"
A horas de haber regresado al país junto a parte de los integrantes de la Selección argentina, Lionel Scaloni destacó lo que generó el equipo en la gente
"No sé, no tengo conocimiento, no sé si en un futuro, no sé, no nos dijeron nada", dijo el entrenador sobre una posible sanción por la bandera y ante la consulta de si hubo consenso de todo el equipo en mostrarla respondió: "No leo redes y no tengo idea que se dice sobre esos rumores. No puedo creer que me pregunten si hay o hubo conflictos internos"
En cuanto a las teorías que circularon en las redes alrededor de la arenga de Messi en el vestuario y de presiones contra el equipo argentino, respondió: ""No leo redes y no tengo idea que se dice sobre esos rumores. No puedo creer que me pregunten si hay o hubo conflictos internos"
Scaloni: "La Selección es lo máximo"
Tranquilo y amable, como de costumbre, Scaloni abandonó el predio de la AFA, y aunque trató de evitar referirse a su continuidad, indicó: "Son cosas que uno puede decidir replantearse después de un torneo así, hasta diciembre estamos acá. Lo más importante es que la gente supo entender que el equipo dio todo".
"La Selección es lo máximo para cualquier futbolista, para cualquier hincha. Y la vez que logramos tener esa conexión 100%, somos difíciles de batir", agregó.
"Yo creo que lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente, para el hincha, para los chicos, para los nenes, que es lo más importante. Nosotros ayer cuando íbamos en el colectivo, ver esos nenes de 8, 9, 10 años que estaban contentos no habiendo ganado... es algo maravilloso, de verdad", rescató.
Respecto a como vive las horas posteriores a la final perdida, expresó: "Cuesta... y yo digo que está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no ganaste, eso está claro. Pero también nos viene bien saber que no ganamos y que... en la derrota también somos nobles y de la derrota también se pueden sacar cosas positivas. Eso es lo más importante"