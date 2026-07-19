Inicio Ovación Mundial Lionel Scaloni
Mundial 2026

Scaloni se largó a llorar en la conferencia de prensa: qué dijo sobre su continuidad en la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se largó a llorar en la conferencia de prensa posterior a la caída ante España en la final del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni no pudo contener su emoción en la conferencia posterior a la derrota de la Selección argentina.

Scaloni no pudo contener su emoción en la conferencia posterior a la derrota de la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, se largó a llorar este domingo en la conferencia de prensa posterior a la caída por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. El DT puso en duda su continuidad en el elenco nacional.

"No hablé con Leo (Messi). Con respecto a mí, hablaré con el presidente (Chiqui Tapia), cumpliré mi contrato y después veré. Siento la necesidad de pensar. No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto, a lo mejor habrá que verlo. Le agradezco al presidente por la oportunidad, por haberme dado el lugar. Este lugar es soñado para todos", dijo Scaloni emocionado al ser consultado por si seguirá o no al frente de la Albiceleste.

Scaloni no sabe si seguir&aacute; en la Selecci&oacute;n argentina.

Scaloni no sabe si seguirá en la Selección argentina.

"Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y jugadores, es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso, un lugar soñado, que en mi vida pensamos con el cuerpo técnico que íbamos a estar. Para seguir, se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse, formar un grupo como éste, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma. Lo siento", admitió Scaloni, quen rompió en llanto.

Hasta cuándo tiene contrato Scaloni en la Selección argentina

El contrato del DT nacido en Pujato de 48 años concluye a fines de diciembre de 2026 y desde hace rato comenzaron las charlas para lograr la continuidad.

Otras frases de Scaloni

La sinceridad del Gringo. "Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario".

El dolor del DT albiceleste. "Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero estoy muy orgulloso de todos. No tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores".

Una final complicada. "Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron".

Los elogios de Scaloni. "El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo. Nicolás Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir".

Destacó el nivel de España. "En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Hay que darle valor al rival".

Los elogios de Scaloni para Messi

"Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender", cerró el DT albiceleste.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas