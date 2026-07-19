Scaloni se largó a llorar en la conferencia de prensa: qué dijo sobre su continuidad en la Selección argentina

Hasta cuándo tiene contrato Scaloni en la Selección argentina

El contrato del DT nacido en Pujato de 48 años concluye a fines de diciembre de 2026 y desde hace rato comenzaron las charlas para lograr la continuidad.

Otras frases de Scaloni

La sinceridad del Gringo. "Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario".

El dolor del DT albiceleste. "Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero estoy muy orgulloso de todos. No tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores".

Una final complicada. "Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron".

Los elogios de Scaloni. "El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo. Nicolás Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir".

Destacó el nivel de España. "En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Hay que darle valor al rival".

Los elogios de Scaloni para Messi

"Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender", cerró el DT albiceleste.