Gracias Messi, gracias Scaloni: el partido más importante ya lo ganaron

Perder alcanzaba para convertir héroes en villanos.

Argentina era un país que muchas veces confundía el resultado con el valor de las personas.

Hasta que llegaron ellos.

Lionel Messi y Lionel Scaloni no solo construyeron el ciclo más exitoso de la historia de la Selección Argentina. Construyeron algo mucho más importante: cambiaron la manera en que entendemos el éxito.

Y eso vale más que cualquier copa.

Lionel Andrés Messi Cuccittini

Messi perdió una final del Mundial y perdió finales de Copa América. Escuchó que no tenía personalidad, que caminaba la cancha, que nunca sería Maradona, que abandonara la Selección.

Podría haber renunciado para siempre. Pero volvió. Volvió una y otra vez, no para demostrarles algo a quienes lo criticaban, sino porque ama jugar al fútbol y jugar con esta camiseta.

Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo.

Lionel Sebastían Scaloni

Scaloni tampoco tuvo un camino sencillo. Cuando fue anunciado como entrenador, gran parte del fútbol argentino lo trató de improvisado: "Le queda grande", "No tiene experiencia", "Es un interino".

Sin embargo, mientras muchos hablaban, él trabajaba. Construyó un grupo. No un equipo: un grupo. Recuperó la alegría de vestir la camiseta argentina, le devolvió la confianza a una generación golpeada y transformó un vestuario lleno de dudas en una familia.

Los resultados llegaron después, porque antes llegaron los valores.

Desde el emprendedor

Como emprendedor, encuentro una enorme enseñanza en esta historia.

Emprender también significa perder: perder clientes, perder dinero, perder proyectos. Recibir críticas. Escuchar que no vas a poder, que no estás preparado, que otro lo haría mejor.

La diferencia nunca está en evitar las derrotas. La diferencia está en levantarse después de ellas.

Messi es probablemente el mejor ejemplo moderno de tolerancia a la frustración. Y Scaloni, uno de los mayores ejemplos de liderazgo silencioso. Dos virtudes que cualquier emprendedor debería estudiar.

Darlo todo

Vivimos en una época obsesionada con el resultado inmediato. Si ganás, sos un genio. Si perdés, pareciera que todo lo anterior deja de existir.

Pero la vida no funciona así. Una empresa no se define por un mal trimestre. Una carrera no se resume en un error. Una familia no se construye con un solo día. Y un ciclo histórico no desaparece por una derrota en una final.

Menos aún en un Mundial largo, agotador, física y emocionalmente extenuante.

Lo dieron todo. Y cuando alguien da absolutamente todo, el resultado deja de ser una deuda.

Impacto

Hay algo que me emociona especialmente: esta generación logró cambiar también a los argentinos.

En otra época, probablemente hoy estaríamos buscando culpables. Ellos nos enseñaron otra cosa: a agradecer, a valorar el camino, a entender que competir al máximo nivel implica aceptar que, a veces, también se pierde.

Y que perder no te hace menos grande. Al contrario, muchas veces revela tu verdadera grandeza.

Las copas llenan las vitrinas. Los valores llenan generaciones. Y Messi y Scaloni nos dejaron ambas

Gracias, Messi, por enseñarnos que la perseverancia puede más que cualquier crítica.

Gracias, Scaloni, por demostrar que la humildad puede liderar al talento.

Gracias a todo este grupo, porque nos devolvieron la ilusión, la unión y el orgullo de mirar a nuestra Selección.

Nos regalaron títulos inolvidables. Pero el legado más importante no está en las vitrinas: está en la cabeza de millones de chicos que crecieron viendo que se puede ser el mejor del mundo sin dejar de ser humilde, que se puede caer muchas veces y volver a intentarlo, que el éxito no consiste en ganar siempre sino en levantarse siempre.

Y por eso, aunque una final pueda doler, hay algo que ninguna derrota podrá quitarnos jamás: la certeza de haber sido testigos del mejor ciclo de la historia del fútbol argentino.

Nos enseñaron que la humildad también puede ser campeona. Que el liderazgo no necesita gritar. Que el talento sin esfuerzo no alcanza. Que perder no invalida el camino recorrido. Y que volver a levantarse siempre vale más que haber caído.

Nos regalaron títulos que jamás olvidaremos, pero sobre todo nos regalaron una forma distinta de competir, de ganar... y también de perder.

En otra época, porque Argentina era así, habríamos buscado culpables. Pero hoy elegimos otra cosa: elegimos agradecer, porque no nos deben absolutamente nada. Al contrario, nos dieron mucho más de lo que alguna vez soñamos.

Primero: Gracias.

Segundo: Argentina.

Tercero: le ganamos a Inglaterra.

Cuarto: Francia.

Y por último, nuevamente: no nos deben nada. ¡Gracias!