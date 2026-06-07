Deportivo Maipú buscará seguir de racha ante Güemes: formaciones y cómo verlo

El elenco de calle Vergara viene de ganarle a Chacarita de local y buscará ganar su segundo partido seguido.
concentrados Deportivo Maipú-
El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica sexto con 21 puntos, producto de seis triunfos, Tres empates y seis derrotas, está en zona de Reducido.
Mariano Echeverrría maipu
El historial entre Güemes y el Deportivo Maipú
Güemes y Deportivo Maipú se enfrentaron en cinco ocasiones en el torneo de la Primera Nacional con dos triunfos del equipo santiagueño y tres empates. El Cruzado aún no le ha podido ganar.
El último enfrentamiento igualaron 1 a 1, en el partido que se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El cotejo se disputó el 27 de julio del año pasado.
Así llega Güemes, el rival del Deportivo Maipú
Güemes el equipo de Pablo Guiñazú que dirigirá su tercer partido viene de perder 3 a 1 ante Almagro y cayó al 17º puesto de la tabla con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas, quedando nuevamente en zona roja.
Tiene la obligación de sumar para salir de la zona de descenso, está penúltimo.
Probables formaciones:
- Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Óscar Vanegas, Tomás Oneto y Emilio Lazza; Milton Geres, Gianfrjanco Baier, Walter Juárez y Marcelo Benítez; David Véliz y Santiago Salas. DT: Pablo Guiñazú.
- Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.
- Estadio: Güemes
- Árbitro: Matías Billone
- Hora: 16