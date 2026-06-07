Deportivo Maipú buscará seguir de racha ante Güemes: formaciones y cómo verlo

El elenco de calle Vergara viene de ganarle a Chacarita de local y buscará ganar su segundo partido seguido.

concentrados Deportivo Maipú-

El equipo dirigido por Mariano Echeverría se ubica sexto con 21 puntos, producto de seis triunfos, Tres empates y seis derrotas, está en zona de Reducido.

Mariano Echeverrría maipu

El historial entre Güemes y el Deportivo Maipú

Güemes y Deportivo Maipú se enfrentaron en cinco ocasiones en el torneo de la Primera Nacional con dos triunfos del equipo santiagueño y tres empates. El Cruzado aún no le ha podido ganar.

El último enfrentamiento igualaron 1 a 1, en el partido que se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El cotejo se disputó el 27 de julio del año pasado.

Así llega Güemes, el rival del Deportivo Maipú

Güemes el equipo de Pablo Guiñazú que dirigirá su tercer partido viene de perder 3 a 1 ante Almagro y cayó al 17º puesto de la tabla con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas, quedando nuevamente en zona roja.

Tiene la obligación de sumar para salir de la zona de descenso, está penúltimo.

Probables formaciones: