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5 hábitos para mejorar el rendimiento en el ciclismo

Te explicamos cómo mencionar tu rendimiento en la bicicleta con 5 hábitos sencillos que puedes comenzar a realizar ahora.

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en la bicicleta?

¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en la bicicleta?


El ciclismo continúa ganado seguidores y cada vez son más las personas que buscan mejorar su estado físico, bajar el estrés e incorporar un hábito más saludable.

Gozar de un buen rendimiento en la bicicleta es el resultado de la alimentación sana, del entrenamiento físico general, de la recuperación muscular, la hidratación y el descanso adecuado.

5 hábitos para mejorar el rendimiento en el ciclismo

1. Planificar la alimentación antes de salir a pedalear

Muchas personas salen a entrenar sin haber comido nada previamente, y esto es un error. El ciclismo demanda mucha energía, sobre todo en recorridos largos, con subidas o entrenamientos más intensos. Según la duración y la intensidad de la salida, un consumo adecuado de carbohidratos puede ayudar a sostener el rendimiento durante la actividad.

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Se aconseja consumir mucha prote&iacute;na para facilitar la recuperaci&oacute;n muscular.&nbsp;

Se aconseja consumir mucha proteína para facilitar la recuperación muscular.

“Muchos ciclistas se preocupan solo por lo que van a comer durante el recorrido, pero la preparación nutricional empieza antes y sigue después del entrenamiento, especialmente en la recuperación muscular y la hidratación”, afirma Ana Cristina Gutiérrez, nutricionista deportiva, magíster en Nutrición.

2. No descuidar la recuperación muscular

El ciclismo exige mucho a la musculatura, especialmente en piernas y glúteos. Te aconsejamos respetar los tiempos de la recuperación muscular, y consumir mucha proteína. La International Society of Sports Nutrition destaca que una ingesta adecuada de este nutriente contribuye a la recuperación muscular, al mantenimiento de la masa magra y a la adaptación al entrenamiento físico.

3. Mejorar la hidratación

Hidratarse correctamente no significa beber más agua, sino reponer los minerales perdidos a través del sudor. Un error muy común es empezar a hidratarse recién durante el entrenamiento. Lo ideal es llegar a la salida ya bien hidratado a lo largo del día.

4. Variar la intensidad

Variar la intensidad del entrenamiento aporta beneficios distintos para la condición cardiovascular, la resistencia física y la eficiencia metabólica. Además, a mayor estímulos, menor menotonía, y de esta forma se evita que el cuerpo entre en un ciclo de fatiga.

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Hay que hidratarse antes, durante y despu&eacute;s del entrenamiento.

Hay que hidratarse antes, durante y después del entrenamiento.

5. Priorizar el descanso

Además de entrenar de manera constante, también hay que descansar para reponer energías. Dormir mal afecta la recuperación muscular, la capacidad de concentración y el rendimiento deportivo.

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