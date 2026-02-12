La Vuelta de Mendoza comienza su edición número 50: todos los detalles del giro provincial

La Vuelta de Mendoza iniciará este jueves 12 de febrero su edición número 50 cuando se realice la presentación de los equipos y el prólogo en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.
Desde las 18 los valientes ciclistas tendrán su primer contacto con la cinta asfáltica y sobre todo con el público que históricamente los acompaña en el tradicional giro provincial.
Desde este jueves y hasta el domingo 22 de febrero, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo de ruta nacional recorrerá los caminos de la toda la provincia en una edición muy especial ya que no solo celebra su primer medio siglo sino que además volverá a tener 10 etapas.
La competencia reunirá a equipos de Mendoza, del país y del extranjero con un listad de unos 120 corredores que afrontarán un exigente recorrido que este año volverá a trepar a la Cruz del Paramillo y como ya es costumbre cumplirá con la emblemática subida al Cristo Redentor.
El Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Este y el Sur provincial ultiman detalles para recibir a las distintas etapas de montaña, velocidad y otros tramos de alta exigencia.