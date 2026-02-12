La Vuelta de Mendoza comienza su edición número 50: todos los detalles del giro provincial

Desde las 18 los valientes ciclistas tendrán su primer contacto con la cinta asfáltica y sobre todo con el público que históricamente los acompaña en el tradicional giro provincial.

Godoy Cruz Vuelta 1

Desde este jueves y hasta el domingo 22 de febrero, una de las competencias más emblemáticas del ciclismo de ruta nacional recorrerá los caminos de la toda la provincia en una edición muy especial ya que no solo celebra su primer medio siglo sino que además volverá a tener 10 etapas.