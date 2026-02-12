Flamengo busca cerrar dos figuras de selección y armar un "súper" equipo

Hasta el momento, el equipo de la camiseta roja con franjas negras cuenta con figuras como:

Agustín Rossi

Danilo

Alex Sandro

Leo Pereira

Erick Pulgar

Saul

Giorgian de Arrascaeta

Jorge Carrascal

Lucas Paquetá

Jorginho

Pedro

Samuel Lino

Gonzalo Plata

Paqueta-Brasil-Copa-America-2021.jpg

La última gran incorporación fue justamente Lucas Paquetá, que llega desde el West Ham de Inglaterra a cambio de 40 millones de dólares. Este tipo de negociaciones parecen ser imposible en Sudamérica, salvo para el Flamengo, o en su defecto, el Palmeiras.

Las nuevas obseciones del equipo dirigido por Filipe Luis son dos jugadores para la delantera, que compitan contra Pedro, el 9 del equipo. Para este sitio, el Flamengo busca a Richarlison y a Marcos Leonardo. No es uno o el otro, sino los dos.

El primero es el centrodelantero del Tottenham, y aparece como una de las principales cartas fuertes de la Selección de Brasil pensando en el Mundial 2026. La negociación parecería estar cerrada, y se oficializaría post Copa del Mundo, anunciando su llegada al Flamengo a cambio de 25 millones de dólares.

richarlison.jpg

El otro es Marcos Leonardo, ex delantero del Santos y actual compañero de Karim Benzema en el Al Hilal, siendo el jugador que sacó al uruguayo Darwin Núñez de la lista de inscriptos para jugar el torneo local. A pesar de esto último, el Flamengo está considerando contratarlo, sabiendo que jugar el Brasileirao le da muchas más chances de la Selección brasileña y su pase al Mundial 2026.