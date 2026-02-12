Flamengo busca cerrar dos figuras de selección y armar un "súper" equipo

El poderío económico de los equipos brasileños no tiene comparación con el resto de los de Sudamérica, y el Flamengo es el que se destaca por sobre todos los demás. El Mengao cuenta con un plantel repleto de figuras de nivel europeo, pero eso no le basta y busca sumar a más estrellas.
El Flamengo tiene un plantel de altísimo nivel, nombres reconocidos a nivel mundial y jovenes promesas que son vistas desde el viejo continente, pero buscando seguir sumando títulos, el Fla quiere sumar más opciones a su equipo. Ahora los objetivos son dos delanteros brasileños: Richarlison y Leonardo.
El "súper" Flamengo: el equipo que quiere armar repleto de figuras
Luego de salir campeón en la última edición de la Copa Libertadores, el Flamengo busca repetir la consagración en el torneo internacional, pero también en el plano local. Es por eso que la directiva del Mengao busca mejorar en calidad y en cantidad el plantel que tiene, sumando jugadores de experiencia y de mucho renombre en el ámbito internacional.
Hasta el momento, el equipo de la camiseta roja con franjas negras cuenta con figuras como:
Agustín Rossi
Danilo
Alex Sandro
Leo Pereira
Erick Pulgar
Saul
Giorgian de Arrascaeta
Jorge Carrascal
Lucas Paquetá
Jorginho
Pedro
Samuel Lino
Gonzalo Plata
La última gran incorporación fue justamente Lucas Paquetá, que llega desde el West Ham de Inglaterra a cambio de 40 millones de dólares. Este tipo de negociaciones parecen ser imposible en Sudamérica, salvo para el Flamengo, o en su defecto, el Palmeiras.
Las nuevas obseciones del equipo dirigido por Filipe Luis son dos jugadores para la delantera, que compitan contra Pedro, el 9 del equipo. Para este sitio, el Flamengo busca a Richarlison y a Marcos Leonardo. No es uno o el otro, sino los dos.
El primero es el centrodelantero del Tottenham, y aparece como una de las principales cartas fuertes de la Selección de Brasil pensando en el Mundial 2026. La negociación parecería estar cerrada, y se oficializaría post Copa del Mundo, anunciando su llegada al Flamengo a cambio de 25 millones de dólares.
El otro es Marcos Leonardo, ex delantero del Santos y actual compañero de Karim Benzema en el Al Hilal, siendo el jugador que sacó al uruguayo Darwin Núñez de la lista de inscriptos para jugar el torneo local. A pesar de esto último, el Flamengo está considerando contratarlo, sabiendo que jugar el Brasileirao le da muchas más chances de la Selección brasileña y su pase al Mundial 2026.