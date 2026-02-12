Un mendocino en el radar del Santos: la oferta millonaria que le llegó a Racing

En el Bicho hasta le convirtió un gol a River y con sus buenas actuaciones, juventud y 1.86 de altura despertó el interés de la divisiones inferiores de la Selección argentina y de Racing, donde llegó en enero de 2024.

Ahora está frente a una de las decisiones más importantes de su vida, al menos en el plano deportivo porque el Santos de Neymar y de Gabigol está interesado en contar con sus servicios de cara a la Copa Sudamericana.

di cesare 3.jfif El jugador pretendido por el Santos también defendió los colores de la Selección argentina.

La oferta millonaria que llegó a Racing por Marco Di Césare

En Brasil son dos los equipos interesados en Marco Di Césare: Botafogo y Santos; pero el equipo que tiene como capitán a Neymar aceleró firme y se postula como candidato para quedarse con el mendocino.

En un principio el Santos ofreció un préstamo con un cargo de 750 mil dólares con una obligación de compra de 5 millones de dólares por el 70% del pase del jugador, a pagar a cuotas. De esta manera, Argentinos Juniors se queda con el 30% y, en caso de ser nuevamente transferido, su precio superaría los 6 millones de dólares.

Por su lado, Botafogo pretendía una cesión con opción de compra, lo que significa que no hay una obligación de hacerse con la ficha de Di Césare, por los que los montos manejados se separan por un abismo a lo expresado por el Santos.

Ahora queda en manos de los equipos de llegar a un acuerdo mientras que Marco Di Césare tendrá que analizar como reformula si vida, su familia y si la nueva incorporación de los "Di Césares" nacerá en Argentina o en Brasil.