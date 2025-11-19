Torneo Clausura 2025: el mendocino que integra el ranking de los futbolistas más valiosos de los playoffs

En Boca, dos futbolistas lograron meterse en el ranking: Kevin Zenón, sexto con 7 millones de euros, y Miguel Merentiel, octavo con 6,5 millones de euros.

Una de las ausencias más llamativas fue la del experimentado Ángel Di María, figura de Rosario Central y considerado uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la actualidad. Sin embargo, el “Canalla” tuvo un representante: el colombiano Jáminton Campaz, ubicado en el décimo puesto con una valuación de 6 millones de euros.

Con este panorama, el informe de Transfermarkt vuelve a poner en escena el creciente valor de las jóvenes figuras del fútbol argentino, que hoy dominan el mercado por encima de varios nombres consagrados. Mientras los clubes analizan posibles ventas y refuerzos para el próximo mercado de pases, el ranking deja en claro que el talento del torneo doméstico sigue siendo un activo codiciado a nivel internacional.

Los 15 jugadores más valiosos del Torneo Clausura 2025, según Transfermarkt