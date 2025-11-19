Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura 2025: el mendocino que integra el ranking de los futbolistas más valiosos de los playoffs

Un jugador tasado en 11 millones de euros ocupa el primer lugar en una lista de los 15 futbolistas más valiosos de los playoffs del Torneo Clausura 2025 que publicó el sitio alemán Transfermarkt, y en el que figura un futbolista mendocino.

Por UNO
El mediocampista de Racing Club, Juan Ignacio Nardoni, tasado en 11 millones de euros, ocupa el primer lugar en una lista de los 15 futbolistas más valiosos que jugarán los playoffs del Torneo Clausura 2025 que publicó el sitio web alemán Transfermarkt, especializado en información de fútbol, y en el que figura un futbolista mendocino.

El escolta de Nardoni es la joven promesa de Vélez Sarsfield, Maher Carrizo, valuado en 10 millones de euros a los 19 años y el podio lo completa otro jugador de La Academia, el defensor central mendocino Marco Di Césare, con una cotización de 8 millones de euros.

Según Transfermakt, Marco Di Césare es el tercer jugador más valioso del Torneo Clausura.

Por otra parte, River contó con cuatro representantes entre los quince mejores: Kevin Castaño apareció en el quinto lugar con 8 millones de euros; Facundo Colidio fue undécimo con 6 millones de euros; Maximiliano Salas ocupó la decimotercera posición también con 6 millones; y Sebastián Driussi cerró el listado con un valor de 6 millones de euros.

En Boca, dos futbolistas lograron meterse en el ranking: Kevin Zenón, sexto con 7 millones de euros, y Miguel Merentiel, octavo con 6,5 millones de euros.

Una de las ausencias más llamativas fue la del experimentado Ángel Di María, figura de Rosario Central y considerado uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la actualidad. Sin embargo, el “Canalla” tuvo un representante: el colombiano Jáminton Campaz, ubicado en el décimo puesto con una valuación de 6 millones de euros.

Con este panorama, el informe de Transfermarkt vuelve a poner en escena el creciente valor de las jóvenes figuras del fútbol argentino, que hoy dominan el mercado por encima de varios nombres consagrados. Mientras los clubes analizan posibles ventas y refuerzos para el próximo mercado de pases, el ranking deja en claro que el talento del torneo doméstico sigue siendo un activo codiciado a nivel internacional.

Los 15 jugadores más valiosos del Torneo Clausura 2025, según Transfermarkt

  • 1. J.I. NARDONI (Racing) Edad: 23. Valor de Mercado: 11 M€
  • 2. M. CARRIZO (River) Edad: 19. Valor de Mercado: 10 M€
  • 3. M. DI CÉSARE (Racing) Edad: 23. Valor de Mercado: 8 M€
  • 4. C. MEDINA (Estudiantes) Edad: 23. Valor de Mercado: 8 M€
  • 5. K. CASTAÑO (River) Edad: 25. Valor de Mercado: 8 M€
  • 6. K. ZENÓN (Boca) Edad: 24. Valor de Mercado: 7 M€
  • 7. S. ASCACIBAR (Estudiantes) Edad: 28. Valor de Mercado: 7 M€
  • 8. M. MERENTIEL (Boca) Edad: 29. Valor de Mercado: 6,5 M€
  • 9. A. LESCANO (Argentinos Juniors) Edad: 24. Valor de Mercado: 6 M€
  • 10. J. CAMPAZ (Rosario Central) Edad: 25. Valor de Mercado: 6 M€
  • 11. F. COLIDIO (River) Edad: 25. Valor de Mercado: 6 M€
  • 12. G. MARTIRENA (Racing) Edad: 25. Valor de Mercado: 6 M€
  • 13. M. SALAS (River) Edad: 27. Valor de Mercado: 6 M€
  • 14. J. ROMAÑA (San Lorenzo) Edad: 27. Valor de Mercado: 6 M€
  • 15. S. DRIUSSI (River) Edad: 29. Valor de Mercado: 6 M€

