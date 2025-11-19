Torneo Clausura 2025: el mendocino que integra el ranking de los futbolistas más valiosos de los playoffs

En Boca, dos futbolistas lograron meterse en el ranking: Kevin Zenón, sexto con 7 millones de euros, y Miguel Merentiel, octavo con 6,5 millones de euros.
Una de las ausencias más llamativas fue la del experimentado Ángel Di María, figura de Rosario Central y considerado uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en la actualidad. Sin embargo, el “Canalla” tuvo un representante: el colombiano Jáminton Campaz, ubicado en el décimo puesto con una valuación de 6 millones de euros.
Con este panorama, el informe de Transfermarkt vuelve a poner en escena el creciente valor de las jóvenes figuras del fútbol argentino, que hoy dominan el mercado por encima de varios nombres consagrados. Mientras los clubes analizan posibles ventas y refuerzos para el próximo mercado de pases, el ranking deja en claro que el talento del torneo doméstico sigue siendo un activo codiciado a nivel internacional.
Los 15 jugadores más valiosos del Torneo Clausura 2025, según Transfermarkt
- 1. J.I. NARDONI (Racing) Edad: 23. Valor de Mercado: 11 M€
- 2. M. CARRIZO (River) Edad: 19. Valor de Mercado: 10 M€
- 3. M. DI CÉSARE (Racing) Edad: 23. Valor de Mercado: 8 M€
- 4. C. MEDINA (Estudiantes) Edad: 23. Valor de Mercado: 8 M€
- 5. K. CASTAÑO (River) Edad: 25. Valor de Mercado: 8 M€
- 6. K. ZENÓN (Boca) Edad: 24. Valor de Mercado: 7 M€
- 7. S. ASCACIBAR (Estudiantes) Edad: 28. Valor de Mercado: 7 M€
- 8. M. MERENTIEL (Boca) Edad: 29. Valor de Mercado: 6,5 M€
- 9. A. LESCANO (Argentinos Juniors) Edad: 24. Valor de Mercado: 6 M€
- 10. J. CAMPAZ (Rosario Central) Edad: 25. Valor de Mercado: 6 M€
- 11. F. COLIDIO (River) Edad: 25. Valor de Mercado: 6 M€
- 12. G. MARTIRENA (Racing) Edad: 25. Valor de Mercado: 6 M€
- 13. M. SALAS (River) Edad: 27. Valor de Mercado: 6 M€
- 14. J. ROMAÑA (San Lorenzo) Edad: 27. Valor de Mercado: 6 M€
- 15. S. DRIUSSI (River) Edad: 29. Valor de Mercado: 6 M€