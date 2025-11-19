Continúan las despedidas en Gimnasia y Esgrima: un titular de Ariel Broggi no continuará en el club para el 2026

Varios son los jugadores que desertaron del plantel campeón de la Primera Nacional y uno más se sumará al grupo de los salientes. Se trata de un futbolista que fue titular durante buena parte del ciclo de Ezequiel Medrán y también en la etapa final con Ariel Broggi.

El titular que se despide de Gimnasia y Esgrima

Facundo Nadalín es el futbolista que no seguirá en Gimnasia y Esgrima para la temporada 2026 en Primera División. El rosarino de 28 años no solo fue titular en la final en la que el Lobo se consagró campeón y ascendió a la elite sino que también y fue una pieza vital tanto en el elenco mensana tanto en el sector defensivo como en la proyección en ataque.