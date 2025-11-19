Continúan las despedidas en Gimnasia y Esgrima: un titular de Ariel Broggi no continuará en el club para el 2026

Gimnasia y Esgrima continúa con la intensa puesta a punto de cara a la desafiante temporada que se le viene en el 2026 en la Primera División del fútbol argentino. Ya con bajas confirmadas y a espera de los refuerzos, el equipo de Ariel Broggi se mantiene en la labor diaria para llegar en óptimo estado físico al debut del año que viene.
Varios son los jugadores que desertaron del plantel campeón de la Primera Nacional y uno más se sumará al grupo de los salientes. Se trata de un futbolista que fue titular durante buena parte del ciclo de Ezequiel Medrán y también en la etapa final con Ariel Broggi.
El titular que se despide de Gimnasia y Esgrima
Facundo Nadalín es el futbolista que no seguirá en Gimnasia y Esgrima para la temporada 2026 en Primera División. El rosarino de 28 años no solo fue titular en la final en la que el Lobo se consagró campeón y ascendió a la elite sino que también y fue una pieza vital tanto en el elenco mensana tanto en el sector defensivo como en la proyección en ataque.
A Nadalín también le tocó reinventarse luego de la final ante San Martín de San Juan en el 2024 en la que formó parte del plantel pero no disputó minutos. El 2025 tuvo su revancha y u punto final llega luego de tres años en el club con más de 100 partidos en su haber y un gol convertido con los colores blanquinegros.
El lateral derecho estaba entrenándose con el selecto grupo de 15 jugadores que Broggi determinó como imprescindibles para el 2026 y que seguirán entrenando hasta el 10 de diciembre próximo. Para Facundo Nadalín, su camino continuará lejos del Lobo pero con la historia marcada en cada corazón mensana.