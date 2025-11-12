Gimnasia y Esgrima trabaja en la reestructuración del plantel para la temporada 2026

Tras ganar el título en el torneo de la Primera Nacional y el histórico ascenso a Primera División, Gimnasia y Esgrima sigue entrenando y se vienen días clave para la reestructuración del plantel.
Gimnasia y Esgrima, con Ariel Broggi como DT, sufrirá cambios de cara a su debut en Primera División, el año próximo.
Tras ganar el título en el torneo de la Primera Nacional y el histórico ascenso a Primera División, Gimnasia y Esgrima sigue entrenando y se vienen días clave para la reestructuración del plantel.
El equipo conducido por Ariel Broggi se entrenará hasta el próximo 5 de diciembre y luego los futbolistas serán licenciados hasta el 2 de enero del 2026, donde empezará la pretemporada.
Algunos jugadores ya se han ido y otros se encuentran negociando su continuidad de cara a la temporada de la Liga Profesional.
César Rigamonti, Facundo Nadalín, Fermín Antonini y Nicolás Romano tienen contrato hasta fin de año y la dirigencia piensa en renovarles, mientras que Diego Mondino e Imanol González son jugadores del club y seguirán en el plantel.
Además, la dirigencia encabezada por Fernando Poretta, tiene la intención de ejecutar las opciones de compra por Facundo Lencioni, Franco Saavedra y Nicolás Ferreira jugadores fundamentales en el ascenso.
La intención de Gimnasia y Esgrima es traer 15 refuerzos para afrontar el torneo de Primera División y el manager Joaquín Sastre junto a los dirigentes y el cuerpo técnico están armando el nuevo equipo pensando en el Torneo Apertura 2026.
Por ahora no hay refuerzos en el Lobo pero trascendió que volvería Santiago López quien está a préstamo en Banfield, el 31 de diciembre finaliza su contrato y seguramente el Taladro hará uso de la opción para prolongar su vínculo.