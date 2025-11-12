Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima trabaja en la reestructuración del plantel para la temporada 2026

Gimnasia y Esgrima, con Ariel Broggi como DT, sufrirá cambios de cara a su debut en Primera División, el año próximo.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Tras ganar el título en el torneo de la Primera Nacional y el histórico ascenso a Primera División, Gimnasia y Esgrima sigue entrenando y se vienen días clave para la reestructuración del plantel.

El equipo conducido por Ariel Broggi se entrenará hasta el próximo 5 de diciembre y luego los futbolistas serán licenciados hasta el 2 de enero del 2026, donde empezará la pretemporada.

Ariel Broggi junto a Facundo Lencioni.

Algunos jugadores ya se han ido y otros se encuentran negociando su continuidad de cara a la temporada de la Liga Profesional.

César Rigamonti, Facundo Nadalín, Fermín Antonini y Nicolás Romano tienen contrato hasta fin de año y la dirigencia piensa en renovarles, mientras que Diego Mondino e Imanol González son jugadores del club y seguirán en el plantel.

Además, la dirigencia encabezada por Fernando Poretta, tiene la intención de ejecutar las opciones de compra por Facundo Lencioni, Franco Saavedra y Nicolás Ferreira jugadores fundamentales en el ascenso.

La intención de Gimnasia y Esgrima es traer 15 refuerzos para afrontar el torneo de Primera División y el manager Joaquín Sastre junto a los dirigentes y el cuerpo técnico están armando el nuevo equipo pensando en el Torneo Apertura 2026.

¿Volverá Santiago López a Gimnasia y Esgrima?

Por ahora no hay refuerzos en el Lobo pero trascendió que volvería Santiago López quien está a préstamo en Banfield, el 31 de diciembre finaliza su contrato y seguramente el Taladro hará uso de la opción para prolongar su vínculo.

Los jugadores que siguen en el Lobo

  • César Rigamonti
  • Lautaro Petruchi
  • Facundo Nadalín
  • Diego Mondino
  • Imanol González
  • Luciano Carrera
  • Franco Saavedra
  • Matías Recalde
  • Fermín Antonini
  • Matías Muñoz
  • Facundo Lencioni
  • Luciano Cingolani
  • Nicolás Ferreyra
  • Nicolás Romano
  • Brian Andrada
  • Martín Úbeda
  • Julián Moya

Los que no siguen

  • Ignacio Antonio
  • Ismael Cortéz
  • Federico Torres
  • Axel Pozza
  • Lucas Bustos
  • Enzo Gaggi
  • Nahuel Barboza
  • Jeremías Rodríguez Puch
  • Nicolás Servetto
  • Mario Galeano

