Gimnasia y Esgrima trabaja en la reestructuración del plantel para la temporada 2026

César Rigamonti, Facundo Nadalín, Fermín Antonini y Nicolás Romano tienen contrato hasta fin de año y la dirigencia piensa en renovarles, mientras que Diego Mondino e Imanol González son jugadores del club y seguirán en el plantel.

Además, la dirigencia encabezada por Fernando Poretta, tiene la intención de ejecutar las opciones de compra por Facundo Lencioni, Franco Saavedra y Nicolás Ferreira jugadores fundamentales en el ascenso.

La intención de Gimnasia y Esgrima es traer 15 refuerzos para afrontar el torneo de Primera División y el manager Joaquín Sastre junto a los dirigentes y el cuerpo técnico están armando el nuevo equipo pensando en el Torneo Apertura 2026.

¿Volverá Santiago López a Gimnasia y Esgrima?

Por ahora no hay refuerzos en el Lobo pero trascendió que volvería Santiago López quien está a préstamo en Banfield, el 31 de diciembre finaliza su contrato y seguramente el Taladro hará uso de la opción para prolongar su vínculo.

Santiago López. --

Los jugadores que siguen en el Lobo

César Rigamonti

Lautaro Petruchi

Facundo Nadalín

Diego Mondino

Imanol González

Luciano Carrera

Franco Saavedra

Matías Recalde

Fermín Antonini

Matías Muñoz

Facundo Lencioni

Luciano Cingolani

Nicolás Ferreyra

Nicolás Romano

Brian Andrada

Martín Úbeda

Julián Moya

Los que no siguen