En Gimnasia y Esgrima habrá mucha renovación de caras a su debut en la Liga Profesional

Ariel Broggi continuará al frente del plantel luego de la obtención del campeonato y varios jugadores no seguirán en la proxima temporada de la Liga Profesional 2026. Tal como informó Titito Fernández en Ovación 90 en Radio Nihuil no tendrá en cuenta para la próxima temporada al defensor Ismael Cortéz y el volante Ignacio Antonio quienes deberá buscar nuevos rumbos.

Los jugadores que seguirán entrenando en el Lobo

Los futbolistas que siguen entrenando son los siguientes: César Rigamonti, Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Carrera, Franco Saavedra, Fermín Antonini, Matías Recalde, Luciano Cingolani, Facundo Lencioni, Matías Muñoz, Nicolás Romano, Nicolás Ferreyra, Brian Andrada, Martín Úbeda y Julián Moya.