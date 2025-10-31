Gimnasia y Esgrima vivió su Cena de los Campeones celebrando el título de la Primera Nacional y el ascenso

Embed - Carina Legrotaglie. La hija de Víctor, como parte de la CD de Gimnasia hizo de anfitriona en la cena

Empataron 1 a 1 tras el alargue y el Lobo marcó la diferencia con el arquero César Rigamonti.

Con los recuerdos frescos de la hazaña del estadio Ciudad de Vicente López -casa de Platense-, la noche que se fue poniendo algo ventosa -y luego de las 21.30 con algo de lluvia- no se vio empañada, y los brindis fueron acompañados de una abundante cena de asado, empanadas de diversos rellenos, ensaladas y hasta menús para vegetarianos y celíacos.

Durante la reunión, animada por Rolando Panella, tomaron la palabra, entre otros, el entrenador campeón Ariel Broggi, y el capitán Diego Mondino.

Embed - Los hinchas de Gimnasia se dieron cita en el Legrotaglie para disfrutar la Cena de los Campeones

Un ciclo brillantes con dos entrenadores

El Mensana hizo una brillante campaña en el ciclo que comenzó Ezequiel Medrán y continuo con Ariel Broggi donde se consagró campeón de la Primera Nacional y logró llegar a primera división.

Embed - El "hincha número uno". El Loco Juan Sosa no podía faltar a la Cena de Campeones de Gimnasia

La fiesta de Gimnasia y Esgrima

Se montó un escenario, donde hubo una pantalla gigante y se pasó material audiovisual del ascenso. La cena

Los hinchas del Lobo se sacaron fotos con la Copa que ganaron ante Deportivo Madryn donde obtuvieron el campeonato de la Primera Nacional y lograron el ascenso a la máxima categoría.

Embed - El Bicho. Norberto Avendaño, histórico ex jugador de Gimnasia y Esgrima, presente en los festejos

Los "Famosos 33" festejaron a lo grande el logro deportivo en el que quedará grabado en la memoria de todo el pueblo Blanquinegro.

“¡Dale dale Loooobo, dale Loooobo!” retumbó en el estadio Víctor Legrotaglie. La casa del gran ídolo que disfruta el ascenso del club de sus amores desde el cielo.