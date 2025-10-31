Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima vivió su Cena de los Campeones celebrando el título de la Primera Nacional y el ascenso

Este viernes Gimnasia y Esgrima celebró con una multitudinaria cena en el Víctor Legrotaglie su título de campeón de la Primera Nacional y el ascenso a Primera

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima celebraron el ascenso con una gran cena y hasta pudieron posar junto a la Copa de Campeón de la Primera Nacional 2025.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima celebraron el ascenso con una gran cena y hasta pudieron posar junto a la Copa de Campeón de la Primera Nacional 2025.

Gimnasia y Esgrima celebró este viernes por la noche el ascenso histórico a Primera División con una fiesta descomunal. La Cena de los Campeones se realizó en el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie, con una gran cantidad de simpatizantes que estuvieron presentes en el predio del Parque General San Martín.

Los hinchas del Lobo festejaron junto a los protagonistas el logro histórico ascenso a Primera División. Hubo festejos, regalos, bandas de música con la presencia de todos los campeones de la Primera Nacional, en el club que preside Fernando Porretta.

Embed - Vista general de la Cena de los Campeones, servida en la cancha del estadio Víctor Legrotaglie
Quienes se sumaron a esta Cena de Campeones se llevaron un hermoso recuerdo: una remera conmemorativa de la haza&ntilde;a del ascenso.

Quienes se sumaron a esta Cena de Campeones se llevaron un hermoso recuerdo: una remera conmemorativa de la hazaña del ascenso.

El Mensana celebró el título de la Primera Nacional, que logró tras ganarle a ganó 3 a 0 a Deportivo Madryn por penales en la final de la Primera Nacional -se jugó en el estadio de Platense- y sacó su boleto a Primera División tras 41 años en un partido histórico.

Embed - Carina Legrotaglie. La hija de Víctor, como parte de la CD de Gimnasia hizo de anfitriona en la cena

Empataron 1 a 1 tras el alargue y el Lobo marcó la diferencia con el arquero César Rigamonti.

Con los recuerdos frescos de la hazaña del estadio Ciudad de Vicente López -casa de Platense-, la noche que se fue poniendo algo ventosa -y luego de las 21.30 con algo de lluvia- no se vio empañada, y los brindis fueron acompañados de una abundante cena de asado, empanadas de diversos rellenos, ensaladas y hasta menús para vegetarianos y celíacos.

Durante la reunión, animada por Rolando Panella, tomaron la palabra, entre otros, el entrenador campeón Ariel Broggi, y el capitán Diego Mondino.

Embed - Los hinchas de Gimnasia se dieron cita en el Legrotaglie para disfrutar la Cena de los Campeones

El Mensana hizo una brillante campaña en el ciclo que comenzó Ezequiel Medrán y continuo con Ariel Broggi donde se consagró campeón de la Primera Nacional y logró llegar a primera división.

Embed - El "hincha número uno". El Loco Juan Sosa no podía faltar a la Cena de Campeones de Gimnasia

Se montó un escenario, donde hubo una pantalla gigante y se pasó material audiovisual del ascenso. La cena

Los hinchas del Lobo se sacaron fotos con la Copa que ganaron ante Deportivo Madryn donde obtuvieron el campeonato de la Primera Nacional y lograron el ascenso a la máxima categoría.

Embed - El Bicho. Norberto Avendaño, histórico ex jugador de Gimnasia y Esgrima, presente en los festejos

Los "Famosos 33" festejaron a lo grande el logro deportivo en el que quedará grabado en la memoria de todo el pueblo Blanquinegro.

“¡Dale dale Loooobo, dale Loooobo!” retumbó en el estadio Víctor Legrotaglie. La casa del gran ídolo que disfruta el ascenso del club de sus amores desde el cielo.

