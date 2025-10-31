Inicio Sociedad planta
Las 5 plantas que podés cultivar en noviembre para tener un jardín repleto de flores en verano

Noviembre es un mes especial para el cultivo de distintas plantas. Entre ellas, se destacan cinco que florecerán a pleno en verano

Walter Vasquez
Estas plantas llenarán de vida tu jardín.

El inicio de noviembre significa la consolidación de la primavera y, con esto, el aumento paulatino de la temperatura. Esta condición climática es perfecta para el crecimiento de plantas florales que, con los cuidados de jardinería adecuados, propagarán la belleza por todo el jardín. A continuación, te hablaré de cinco ejemplares que te ayudarán a llenar de vida tu parque.

Jardinería: estas son las plantas que podés cultivar en noviembre

Si buscás tener un jardín repleto de flores en verano, deberás acudir a un vivero y comprar plantines de los siguientes ejemplares. En pocas semanas verás cómo tu parque se transforma, volviéndose vibrante, lleno de color y aroma.

  • Petunia

La primera de las plantas sugeridas es la petunia, una especie que florece a pleno sol. Necesita un suelo rico en materia orgánica, al mismo tiempo que debe tener un buen drenaje. El riego de la petunia debe ser abundante durante estos meses, evitando mojar flores y hojas.

La petunia es una de las plantas que no puede faltar en tu jard&iacute;n durante este mes.

  • Portulaca o flor de seda

Noviembre es un mes para cultivar, entre otras, una portulaca. Conocida también como flor de seda, este ejemplar ama el sol, siendo indispensable la iluminación solar directa para su correcto crecimiento. Además, se trata de una especie de fácil cuidado, ya que se desarrolla en un suelo pobre y seco. En cuanto al riego, sus hojas almacenan agua, por lo que sobrevive con una hidratación mínima.

  • Zinnia

La zinnia es otra planta para cultivar en noviembre. Este ejemplar con flores coloridas requiere de un suelo bien drenado y un riego moderado. Es menester dejar secar bien la tierra antes de regar, ya que la especie no tolera el encharcamiento.

Estas plantas llenar&aacute;n de vida tu jard&iacute;n.

  • Gazania

Si buscas un parque repleto de color y buen aroma, deberás cultivar gazanias. Esta planta se destaca, además de su belleza, por su resistencia a la sequía, siendo perfecta para jardines de bajo mantenimiento. Con un riego bajo y un suelo bien drenado podrá crecer de manera saludable, permitiéndonos disfrutar de hermosas flores en el corto plazo.

  • Tagete

Conocida también como copete o clavel de oro, esta planta puede crecer bajo el sol directo o también en lugares de semisombra. Se trata de un ejemplar que necesita un riego regular, ya que no tolera la sequía extrema, por lo que debemos prestar atención en la hidratación de la especie.

