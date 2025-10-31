Escándalo en San Lorenzo: una reunión subida de tono con gritos y peleas
Este viernes el presidente de la AFA, Claudio Tapia, convocó a la comisión directiva de San Lorenzo. Hubo gritos y peleas
Por UNO
Este viernes el presidente de la AFA, Claudio Tapia, convocó a la comisión directiva de San Lorenzo este viernes en Ezeiza. Según dijo TyC Sports y otros medios de Buenos Aires, Pablo García Lago, ex Secretario y vocal de la institución, habría intentado agredir físicamente aMarcelo Moretti, actual presidente azulgrana, y tuvieron que separarlos para que no pase a mayores.
Tapia exigió una posición institucional clara ante los trascendidos sobre un eventual avance hacia un modelo de Sociedad Anónima Deportiva.
Tapia, en tanto, pidió una solución interna, otorgó plazo hasta después del fin de semana para presentar una definición y remarcó que cualquier medida deberá ajustarse al estatuto y a la normativa vigente, que no habilitan la conformación de SAD en el fútbol argentino.
En el comienzo del encuentro, Tapia afirmó contar con información sobre una supuesta firma vinculada a un proyecto para transformar a San Lorenzo en una Sociedad Anónima Deportiva, según informaron fuentes a Noticias Argentinas.
Lammens estuvo en la reunión de San Lorenzo
Reapareció el expresidente Matías Lammens -estuvo en el club desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2019- quien no se adentraba de lleno en la vida institucional del club desde antes de finalizar su mandato.
Después vino el lío. El dirigente Manuel Agote fue el causante del enojo de Tapia, ya que al protestar por la presencia de Moretti y Lammens en la misma sala, decidió abandonar la reunión al grito de “traidor” para el ex mandatario. Ante esto, el presidente de AFA sentenció que si la Inspección General de Justicia (IGJ) interviene el club, iba a desafiliar a San Lorenzo.
El dirigente Ulises Morales preguntó sobre el margen de acción de la Comisión Directiva, y Tapia respondió que el club posee libertad para resolver su futuro, siempre dentro de las restricciones estatutarias que impiden avanzar hacia un esquema societario privado y sostuvo que la conducción deberá aclarar públicamente su posición para evitar especulaciones que puedan afectar la estabilidad institucional.
La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Tras la salida de Tapia, la comisión directiva continuó deliberando en privado, con la presencia de Marcelo Moretti.
A la reunión asistieron: Marcelo Moretti, Emiliano Rodríguez, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Agote, Pablo Levalle, Leandro Goroyesky, Pablo García Lago, Sergio Tammer, Javier Allievi, Martín Cigna, Belén Lugones, Carina Farías, Horacio Arreceygor, Uriel Barros, Ulises Morales, Cristhian Evangelista, Damián Terzano, Soledas Boufflet, Lammens, Mateo Sagardoy, Mariano Marino y Marcelo Culotta.