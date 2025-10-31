Independiente Rivadavia visita a Aldosivi en La Feliz: hora, TV y probable formación

La probable formación de Independiente Rivadavia ante Aldosivi

Con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares, el director técnico de Independiente Rivadavia pondrá en cancha un equipo con mayoría de futbolistas que no vienen siendo titulares en el último tiempo.

Ezequiel Centurión, figura en el partido ante River por las semifinales de la Copa Argentina, le dejaría su lugar en el arco a Agustín Lastra, quien tendría de esta manera su debut absoluto en el arco de la Lepra.

diego tonetto1.jpg Diego Tonetto volvería a la titularidad en Independiente Rivadavia.

A diferencia de los últimos partidos en el torneo Clausura, el DT volvería a la línea de cuatro defensores. La misma estaría compuesta por: Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti y Ezequiel Bonifacio.

El mediocampo de Independiente Rivadavia estarían Nicolás Retamar, Diego Tonetto, Thomas Ortega y Leonel Bucca. Mientras que la ofensiva formaría con Juan Ignacio Barbieri y Fabrizio Sartori.