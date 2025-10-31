Independiente Rivadavia visita a Aldosivi en La Feliz: hora, TV y probable formación
Independiente Rivadavia se verá las caras con Aldosivi en Mar del Plata. Alfredo Berti optaría por un equipo alternativo a días de la final de la Copa Argentina
Por UNO
Independiente Rivadavia visitará a Aldosivi, en el José María Minella de Mar del Plata, en el marco de la decimocuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo, que comenzará a las 14.45, se podrá observar en vivo y en directo por la señal de TNT Sports.
El duelo ante el Tiburó se jugará cuatro días antes que, nada más y nada menos, la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors. Es por esto que Alfredo Berti optará por un equipo alternativo. Pese a esto, el Azul buscará el triunfo que le permita soñar con la clasificación a los playoffs del certamen.
La delegación de Independiente Rivadavia partió rumbo a La Feliz en un chárter que fue alquilado por la institución, tal y como lo adelantó Daniel Vila días atrás en su charla con Radio Nihuil.
La probable formación de Independiente Rivadavia ante Aldosivi
Con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares, el director técnico de Independiente Rivadavia pondrá en cancha un equipo con mayoría de futbolistas que no vienen siendo titulares en el último tiempo.
Ezequiel Centurión, figura en el partido ante River por las semifinales de la Copa Argentina, le dejaría su lugar en el arco a Agustín Lastra, quien tendría de esta manera su debut absoluto en el arco de la Lepra.
A diferencia de los últimos partidos en el torneo Clausura, el DT volvería a la línea de cuatro defensores. La misma estaría compuesta por: Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti y Ezequiel Bonifacio.
El mediocampo de Independiente Rivadavia estarían Nicolás Retamar, Diego Tonetto, Thomas Ortega y Leonel Bucca. Mientras que la ofensiva formaría con Juan Ignacio Barbieri y Fabrizio Sartori.