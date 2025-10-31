¡Ganate la camiseta de Independiente Rivadavia firmada por Sebastián Villa!

Independiente Rivadavia vive un presente de ensueño. A días de jugar ante Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina Sebastián Villa, capitán y referente de la Lepra, brindó un mano a mano exclusivo para las cámaras de El Siete.
En un mano a mano exclusivo con El Siete, Sebastián Villa firmó una camiseta de Independiente Rivadavia y vos podes ser el ganador. ¿Cómo participar?
El colombiano, que habló con el corazón en la mano desde el verde césped del estadio Bautista Gargantini, se acordó de los hinchas. Sobre el final de la entrevista mostró la camiseta titular del Azul, la cual será sorteada entre los seguidores de Diario UNO.
Sebastián Villa viene, nada más y nada menos, que de convertir el penal que depositó a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina, ante River en el Mario Alberto Kempes. Ahora, a 90 minutos de la gloria, optó por darle un obsequio a los hinchas.