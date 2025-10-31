¡Ganate la camiseta de Independiente Rivadavia firmada por Sebastián Villa!

El colombiano, que habló con el corazón en la mano desde el verde césped del estadio Bautista Gargantini, se acordó de los hinchas. Sobre el final de la entrevista mostró la camiseta titular del Azul, la cual será sorteada entre los seguidores de Diario UNO.

sebastian-villa-independiente-rivadavia Sebastián Villa, desde el Bautista Gargantini, con la camiseta que será sorteada en Diario UNO.

Sebastián Villa viene, nada más y nada menos, que de convertir el penal que depositó a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina, ante River en el Mario Alberto Kempes. Ahora, a 90 minutos de la gloria, optó por darle un obsequio a los hinchas.