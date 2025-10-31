Tos convulsa: Mendoza lanzó un alerta epidemiológico por un aumento de casos en el país

Notti médicos 3.jpg Hay preocupación por los contagios en lactantes y niños por las consecuencias mortales de la tos convulsa. En el Notti continúan con la vigilancia. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

La enfermedad suele presentarse en ciclos epidémicos cada 3 a 5 años, y puede causar complicaciones como bronconeumonía, convulsiones o daño neurológico en los casos más severos.

Un leve aumento de la tos convulsa en Mendoza

En Mendoza, los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) muestran que los casos disminuyeron entre 2023 y 2025, aunque se registró un ascenso leve entre las semanas 34 y 40 (entre septiembre y octubre) del 2025.

Las autoridades sanitarias advirtieron que, aunque no hay brotes activos, es necesario mantener el alerta para detectar posibles casos y evitar la transmisión comunitaria.

“Frente al aumento de casos de coqueluche registrado a nivel global y regional, se insta a los equipos de salud a fortalecer el monitoreo, el diagnóstico precoz y la vacunación, especialmente en embarazadas y lactantes”, señalaron desde la Dirección de Epidemiología provincial.