Tos convulsa: Mendoza lanzó un alerta epidemiológico por un aumento de casos en el país

El Ministerio de Salud de Mendoza lanzó un alerta para la notificación y seguimiento de los casos de tos convulsa frente a un aumento de contagios en el país. En su informe epidemiológico recalcó la importancia de completar el calendario de vacunación a embarazadas y lactantes por el brote que se detectó en Tierra del Fuego y en Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad respiratoria aguda inmunoprevenible, causada principalmente por la bacteria Bordetella pertussis. Su único reservorio es el ser humano y se transmite fácilmente por vía aérea en ambientes cerrados, como hogares, jardines maternales o escuelas. En el país hubo 4 muertes en las últimas semanas.
Si bien puede afectar a personas de todas las edades, los lactantes menores de 6 meses son quienes corren el mayor riesgo de desarrollar formas graves o incluso mortales de la enfermedad. Los adolescentes y adultos pueden actuar como transmisores, muchas veces con síntomas leves o atípicos.
La enfermedad suele presentarse en ciclos epidémicos cada 3 a 5 años, y puede causar complicaciones como bronconeumonía, convulsiones o daño neurológico en los casos más severos.
Un leve aumento de la tos convulsa en Mendoza
En Mendoza, los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) muestran que los casos disminuyeron entre 2023 y 2025, aunque se registró un ascenso leve entre las semanas 34 y 40 (entre septiembre y octubre) del 2025.
Las autoridades sanitarias advirtieron que, aunque no hay brotes activos, es necesario mantener el alerta para detectar posibles casos y evitar la transmisión comunitaria.
“Frente al aumento de casos de coqueluche registrado a nivel global y regional, se insta a los equipos de salud a fortalecer el monitoreo, el diagnóstico precoz y la vacunación, especialmente en embarazadas y lactantes”, señalaron desde la Dirección de Epidemiología provincial.