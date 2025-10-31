Celeste La Chucky Alaniz dio el batacazo en Colombia y tendrá otra chance por Título Mundial en la OMB

La bonaerense Celeste La Chucky Alaniz dejó a propios y extraños con la boca abierta en la Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo celebrada en Bogotá al vapulear a la local Laura Wollenmann en pelea eliminatoria y ganar por puntos.
la boxeadora bonaerense Chucky Alaniz le ganó por puntos a la colombiana Laura Wollenmann y tendrá chance por el Título Mundial mosca de la OMB
En una impecable presentación en la altura de Bogotá, en el marco de la 38va. Convención Anual de la OMB, la pugilista de Merlo, La Chucky Alaniz (50,650kg/18-2-0, 7 KO), superó con amplitud a la colombiana Laura Wollenmann (50,800/11-2-0, 3 KO), en la eliminatoria al Título Mundial mosca del organismo.
Con un dominio absoluto de principio a fin, Celeste Alaniz demostró todo su poderío, incluyendo una caída de su oponente en el último giro.
Sin sentir la presión de ser visitante, Alaniz cosechó su segundo triunfo en el exterior, quedando nuevamente a tiro de la chance de título mundial y verse nuevamente las caras ante la vigente monarca, Gabriela Fundora, que le ganó en pelea unificatoria en noviembre del año pasado, en Las Vegas, Estados Unidos.
Así las cosas, las tarjetas de los jurados fueron contundentes: 99-90, 98-91 y 98-91, todas en favor de la representante del partido de Merlo.