Celeste La Chucky Alaniz dio el batacazo en Colombia y tendrá otra chance por Título Mundial en la OMB

En una impecable presentación en la altura de Bogotá, en el marco de la 38va. Convención Anual de la OMB, la pugilista de Merlo, La Chucky Alaniz (50,650kg/18-2-0, 7 KO), superó con amplitud a la colombiana Laura Wollenmann (50,800/11-2-0, 3 KO), en la eliminatoria al Título Mundial mosca del organismo.

Celeste Chucky Alaniz dominó y hasta pudo haber sacado a Wollenmann antes de los 10 rounds reglamentarios.

Con un dominio absoluto de principio a fin, Celeste Alaniz demostró todo su poderío, incluyendo una caída de su oponente en el último giro.