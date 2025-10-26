Juan Carrasco fue papá y su beba llega en la antesala de una chance por Título Mundial

La semana pasada, viernes 17, el Titán Carrasco reencaminó su carrera en el boxeo profesional, logrando una contundente victoria sobre el boliviano Fernando Sánchez en el estadio Polimeni, donde obtuvo el título Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo, y con él la chance por el Título Mundial Gold de la AMB.

boxeo-juan carrasco-titulo cono sur Juan Carrasco sigue vigente y creciendo en el boxeo profesional. Ganó el cinturón Cono Sur de la AMB y tendrá un chance por el Título Mundial Gold ligero de la Asociación Mundial.

Una luz de alegría para Juan Carrasco y su familia

Dolido por su difícil situación judicial, la reciente pérdida de su papá Roberto (su mamá falleció en el 2024), y la derrota en su la eliminatoria mundialista de la FIB contra el ruso Zaur Abdullaev, Juan estaba sumido en una profunda tristeza, que hasta hizo que se postergara el regreso al ring este año.