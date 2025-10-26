Juan Carrasco fue papá y su beba llega en la antesala de una chance por Título Mundial

Juan Carrasco, una de las máximas esperanzas del pugilismo mendocino y argentino, luego de un año de tristezas, pudo cambiar los malos tiempos por días de esperanza y una alegría familiar. Este jueves fue papá de su tercer hijo: Margarita.
La semana pasada, viernes 17, el Titán Carrasco reencaminó su carrera en el boxeo profesional, logrando una contundente victoria sobre el boliviano Fernando Sánchez en el estadio Polimeni, donde obtuvo el título Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo, y con él la chance por el Título Mundial Gold de la AMB.
Dolido por su difícil situación judicial, la reciente pérdida de su papá Roberto (su mamá falleció en el 2024), y la derrota en su la eliminatoria mundialista de la FIB contra el ruso Zaur Abdullaev, Juan estaba sumido en una profunda tristeza, que hasta hizo que se postergara el regreso al ring este año.
Pero el triunfo por KOT5 de la semana pasada, y el nacimiento de su hermosa beba Margarita, que "acusó en la balanza" nada menos que 5 kilogramos, con buena salud para ella y su mamá Karen, encendieron una lucecita de felicidad para Carrasco, papá de Valentino y Victoria.
"Este nacimiento me ha traído algo de alegría, dentro de todo lo malo que significa mi problema con la Justicia. Tuve que pedir permiso a la jueza para asistir al nacimiento de mi hija, pero gracias a Dios todo salió bien", confesó Juan Carrasco.