El derbi tiene dueño

El Real Madrid venció al Barcelona en el clásico español sin el ingreso de Franco Mastantuono

En un partido lleno de emociones que tuvo goles anulados, un expulsado y golazos; el Real Madrid se impuso frente al Barcelona por 2 a 1

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Real Madrid se quedó con el derbi.

El derbi español tiene ganador y fue el dueño de casa quien se quedó con la victoria. En el Real Madrid anotaron Kylian Mbappe y Jude Bellingham, mientras que en el Barcelona había empatado transitoriamente Fermín López. El argentino Franco Mastantuono no sumó minutos a pesar que Xabi Alonso realizó cinco cambios.

Real Madrid - Barcelona
Real Madrid le gan&oacute; 2 a 1 al Barcelona y est&aacute; puntero en soledad.

El derbi español es del Real Madrid

El Real Madrid y el Barcelona se vieron las caras por la décima fecha de la liga española en el Santiago Bernabéu que contó con un aforo de 85 mil hinchas que fueron testigos de un verdadero partidazo.

El encuentro se había picado en la previa ya que Lamine Yamal declaró que el "Real Madrid roba y se queja", por lo que los ánimos ya estaban caldeados antes del pitido inicial y, para colmo, el delantero español de 18 años poco pudo hacer un clásico que necesitaba de su calidad.

De hecho, Yamal fue protagonista de una de las primeras polémicas del partido cuando realizó una supuesta falta a Vinícius dentro del área, pero el VAR lo anuló la decisión principal del colegiado. Minutos después Mbappé convirtió un golazo, sin embargo nuevamente el VAR decidió dejarlo sin efecto por un offside muy finito.

Las palabras de Yamal quedaron sin efecto ya que se trató de una situación confusa ya que algunas imágenes muestran que fue el jugador catalán quien se la pasa a Mbappé. De igual manera el gol no tardaría en llegar ya que a los 22 minutos nuevamente el delantero francés mandó la pelota al fondo de la red.

Y los últimos minutos del fin de la primera etapa fue Rashford quien asitió a Fermín López quien definió de primera dentro del área en el minuto 38 para marcar el empate transitorio.

No obstante, en el minuto 43 Militao bajó un centro de Vinícius al área chica para que Jude Bellingham - sin marca y con una tranquilidad absoluta - pusiera el 2 a 1 antes de irse al entretiempo.

El resultado no cambió aunque Mbappé tuvo la posibilidad de colocar el 3 a 1 desde los 12 pasos, pero el arquero Wojciech Szczesny logró desviar el tiro. Cuando el partido se moría fue expulsado Pedri por doble tarjeta amarilla y la sopresa la tuvieron los hinchas argentinos ya que Xabi Alonso no mandó a Franco Mastantuono a la cancha.

Tabla de posiciones LaLiga
El Real Madrid est&aacute; puntero en soledad.

La bronca de Vinícius al ser sustituído en el Real Madrid

A los 72 minutos Xabi Alonso decidió que era el momento del ingreso de Rodrygo y la salida de Vinícius Juniors, pero el ex jugador del Flamengo no vio con buenos ojos el cambio elegido por el técnico español.

Fue así que mientras salía del campo de juego exclamó en varias oportunidades a manera de queja: "¡Yo, yo,yo!". El brasileño de 25 años no se quedó en el banco de suplentes para ver el partido de sus compañeros y se marchó directamente a las duchas. Además, gritó: "a tomar por el c...".

Xabi Alonso no le prestó atención a la rabieta del delantero, quien minutos después regresó al banco de suplentes y se sentó junto a sus compañeros. Al finalizar el partido, festejó con los hinchas.

