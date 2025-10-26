El Real Madrid venció al Barcelona en el clásico español sin el ingreso de Franco Mastantuono

De hecho, Yamal fue protagonista de una de las primeras polémicas del partido cuando realizó una supuesta falta a Vinícius dentro del área, pero el VAR lo anuló la decisión principal del colegiado. Minutos después Mbappé convirtió un golazo, sin embargo nuevamente el VAR decidió dejarlo sin efecto por un offside muy finito.

Embed "ROBO"



Por el gol que le anularon a Kylian Mbappé en el partido del Real Madrid ante el Barcelona por LaLiga. Se no anularon por offside, son unos ladrones hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/tgE5wwEk9j — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) October 26, 2025

Las palabras de Yamal quedaron sin efecto ya que se trató de una situación confusa ya que algunas imágenes muestran que fue el jugador catalán quien se la pasa a Mbappé. De igual manera el gol no tardaría en llegar ya que a los 22 minutos nuevamente el delantero francés mandó la pelota al fondo de la red.

Embed Mbappé breaches Barcelona’s offside trap, sees his first goal ruled offside, but comes back stronger to score again just minutes later! pic.twitter.com/rdlqMowdpj — CDR AFRICA (@cdrafrica) October 26, 2025

Y los últimos minutos del fin de la primera etapa fue Rashford quien asitió a Fermín López quien definió de primera dentro del área en el minuto 38 para marcar el empate transitorio.

Embed "Fermin":

Por su gol a Real Madrid en #LaLigapic.twitter.com/n8c4FAWae0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2025

No obstante, en el minuto 43 Militao bajó un centro de Vinícius al área chica para que Jude Bellingham - sin marca y con una tranquilidad absoluta - pusiera el 2 a 1 antes de irse al entretiempo.

Embed BELLINGHAM GIVES BARCELONA THE LEAD !!!!!



GREAT PLAY FROM VINICIUS!!!



pic.twitter.com/RJ0QVcCKvj — Janty (@CFC_Janty) October 26, 2025

El resultado no cambió aunque Mbappé tuvo la posibilidad de colocar el 3 a 1 desde los 12 pasos, pero el arquero Wojciech Szczesny logró desviar el tiro. Cuando el partido se moría fue expulsado Pedri por doble tarjeta amarilla y la sopresa la tuvieron los hinchas argentinos ya que Xabi Alonso no mandó a Franco Mastantuono a la cancha.

Tabla de posiciones LaLiga El Real Madrid está puntero en soledad.

La bronca de Vinícius al ser sustituído en el Real Madrid

A los 72 minutos Xabi Alonso decidió que era el momento del ingreso de Rodrygo y la salida de Vinícius Juniors, pero el ex jugador del Flamengo no vio con buenos ojos el cambio elegido por el técnico español.

Fue así que mientras salía del campo de juego exclamó en varias oportunidades a manera de queja: "¡Yo, yo,yo!". El brasileño de 25 años no se quedó en el banco de suplentes para ver el partido de sus compañeros y se marchó directamente a las duchas. Además, gritó: "a tomar por el c...".

Embed ¡XABI ALONSO NI MIRÓ A VINI JR., QUE SALIÓ ENOJADÍSIMO!



Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dBagbLMlJy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025

Xabi Alonso no le prestó atención a la rabieta del delantero, quien minutos después regresó al banco de suplentes y se sentó junto a sus compañeros. Al finalizar el partido, festejó con los hinchas.