Arde River: qué pasó entre Gallardo y Juanfer Quintero en el partido con Independiente Rivadavia

Gallardo sacó a Juanfer Quintero en el entretiempo

Tal como viene pasando en los partidos anteriores, Gallardo sacó de la cancha al talentoso mediocampista y lo reemplazó por Maximiliano Meza a falta de media hora para el cierre. En el partido con Talleres ce Córdoba, Quintero salió de la cancha enojado y dijo: "Siempre la misma m..." Pero esta vez el jugador agachó la cabeza, saludó al DT y se retiró sin hacer un solo gesto.

De todas maneras, la relación de Gallardo con Quintero no cambió y siguen llevándose bien. El técnico fue quien facilitó el regreso del mediocampista en tres etapas distintas al club, y el propio jugador ha manifestado en reiteradas ocasiones que considera a Gallardo como un “papá”.

De todas maneras River debe mejorar su performance para que pueda cambiar el clima interno, que es bastante complicado teniendo en cuenta que desde que volvió al club de sus amores Gallardo no pudo conseguir ningún título.