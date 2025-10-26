Inicio Ovación Fuera de Juego River
Arde River: qué pasó entre Gallardo y Juanfer Quintero en el partido con Independiente Rivadavia

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tuvo una discusión con el volante Juan Fernando Quintero en pleno partido con Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Gustavo Privitera
Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo tuvieron una discusiòn en el partido de River.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tuvo una discusión el pasado viernes con el volante Juan Fernando Quintero en pleno partido con Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina, que se jugó en Córdoba. El Millonario cayó por 4 a 3 en los penales y quedó eliminado del certamen.

El Muñeco estaba molesto porque el Millonario no hallaba los caminos para abrir en el marcador en el primer tiempo del partido con la Lepra y por ello el DT explotó luego de un ataque mal resuelto y terminó discutiendo con el volante colombiano.

Por las cámaras de televisión pudo verse el enojo del técnico, que le pidió a juanfer Quintero que se asociara más con sus compañeros. “¡Dale, dale!”, le gritó, brazos abiertos, desde el banco de suplentes. Y el mediocampista intentó justificar su decisión de rematar al arco: “Le erré una, parce”.

Gallardo sacó a Juanfer Quintero en el entretiempo

Tal como viene pasando en los partidos anteriores, Gallardo sacó de la cancha al talentoso mediocampista y lo reemplazó por Maximiliano Meza a falta de media hora para el cierre. En el partido con Talleres ce Córdoba, Quintero salió de la cancha enojado y dijo: "Siempre la misma m..." Pero esta vez el jugador agachó la cabeza, saludó al DT y se retiró sin hacer un solo gesto.

De todas maneras, la relación de Gallardo con Quintero no cambió y siguen llevándose bien. El técnico fue quien facilitó el regreso del mediocampista en tres etapas distintas al club, y el propio jugador ha manifestado en reiteradas ocasiones que considera a Gallardo como un “papá”.

De todas maneras River debe mejorar su performance para que pueda cambiar el clima interno, que es bastante complicado teniendo en cuenta que desde que volvió al club de sus amores Gallardo no pudo conseguir ningún título.

