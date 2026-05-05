Escándalo en Santos: Robinho Jr. denunció una agresión de Neymar

Cómo fue el incidente ente Neymar Jr. y Robinho Jr.

El incidente se produjo cuando Neymar reaccionó luego de ser gambeteado por el joven de 18 años y, tras una discusión donde el ex jugador del PSG le habría pedido “calma” al juvenil, la disputa derivó en un forcejeo que terminó con una violenta cachetada por parte del capitán del equipo hacia el hijo del histórico delantero Robson de Souza (está en la cárcel), provocando, incluso, que este tropezara.

neymar Neymar está en un lío.

El entorno de Robinho Jr. tomó medidas inmediatas y no descarta acudir a la Justicia ordinaria, ya que los abogados del futbolista presentaron un pliego de exigencias con un plazo de 48 horas que incluye: acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del entrenamiento, una publicación de un informe detallado sobre las sanciones o medidas adoptadas por el club y una reunión formal para tratar la rescisión del contrato del jugador.

El juvenil dijo que existe una “ausencia de condiciones mínimas de seguridad” en su lugar de trabajo, lo que le impediría continuar desempeñándose en el club.

Aunque que Neymar habría intentado pedir disculpas en el vestuario tras el incidente, la relación entre ambos, que hasta el momento era muy cercana debido al vínculo de “Ney” con el padre del juvenil, parece haberse complicado más de la cuenta.

Robinho-Santos1.jpg Robinho en sus viejos tiempos. Ahora está preso.

Robinho reaccionó desde la cárcel por el incidente donde estuvo involucrado su hijo

Robinho se enojó con Neymar tras enterarse de la agresión a su hijo sacudió aún más el clima en Santos. El exdelantero , quien cumple una condena de nueve años de prisión en Brasil, se mostró indignado, pidió que se difundan las imágenes del episodio y reclamó una sanción económica para el capitán del equipo.