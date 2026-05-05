Escándalo en Santos: Robinho Jr. denunció una agresión de Neymar

Robinho Jr., figura del Santos de Brasil, denunció una agresión de Neymar Jr. El episodio, que habría tenido una discusión verbal y luego violencia física, fue durante la práctica del pasado domingo.
Hay un gran escándalo en el Santos de Brasil, ya que Robinho Jr. denunció una agresión de Neymar Jr. El inciedente se registró en la práctica de este domingo
Robinho Jr., figura del Santos de Brasil, denunció una agresión de Neymar Jr. El episodio, que habría tenido una discusión verbal y luego violencia física, fue durante la práctica del pasado domingo.
La institución brasileña publicó un comunicado oficial confirmando que existió dicha agresión y la apertura de un proceso de investigación interna conducido por el Departamento Jurídico. "Por determinación de la presidencia se instauró un proceso para analizar el episodio que involucró a los atletas", se puede leer en el escrito difundido por medios de Brasil.
El incidente se produjo cuando Neymar reaccionó luego de ser gambeteado por el joven de 18 años y, tras una discusión donde el ex jugador del PSG le habría pedido “calma” al juvenil, la disputa derivó en un forcejeo que terminó con una violenta cachetada por parte del capitán del equipo hacia el hijo del histórico delantero Robson de Souza (está en la cárcel), provocando, incluso, que este tropezara.
El entorno de Robinho Jr. tomó medidas inmediatas y no descarta acudir a la Justicia ordinaria, ya que los abogados del futbolista presentaron un pliego de exigencias con un plazo de 48 horas que incluye: acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del entrenamiento, una publicación de un informe detallado sobre las sanciones o medidas adoptadas por el club y una reunión formal para tratar la rescisión del contrato del jugador.
El juvenil dijo que existe una “ausencia de condiciones mínimas de seguridad” en su lugar de trabajo, lo que le impediría continuar desempeñándose en el club.
Aunque que Neymar habría intentado pedir disculpas en el vestuario tras el incidente, la relación entre ambos, que hasta el momento era muy cercana debido al vínculo de “Ney” con el padre del juvenil, parece haberse complicado más de la cuenta.
Robinho se enojó con Neymar tras enterarse de la agresión a su hijo sacudió aún más el clima en Santos. El exdelantero , quien cumple una condena de nueve años de prisión en Brasil, se mostró indignado, pidió que se difundan las imágenes del episodio y reclamó una sanción económica para el capitán del equipo.