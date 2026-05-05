Boca, Rosario Central y Lanús: dónde ver hoy a los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Boca buscará volver a la victoria en la Copa Libertadores
El Xeneize viene de caer frente al Cruzeiro en Brasil por la tercera fecha de la Copa Libertadores por 1 a 0 en un partido que estuvo condicionado por la expulsión de Adam Bareiro; ahora volverá volver a la senda del triunfo cuando visite a Barcelona SC en Ecuador.
El partido comenzará a las 21 y contará con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, quien no ha dirigido a Boca en el torneo internacional y donde tan solo se ha desempeñado como colegiado principal en nueve eventos.
Grupo D - Copa Libertadores
Así está el grupo donde está Boca en la previa de la fecha 4.
- Copa Libertadores.
- Grupo D - fecha 4.
- Barcelona (Ecuador) - Boca Juniors (Argentina).
- Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo.
- Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).
- VAR: Nicolás Gallo (Colombia).
- Hora: 21.
- TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.
Rosario Central y Lanús también juegan por la Copa Libertadores
Rosario Central lidera el Grupo H de la Copa Libertadores con 7 puntos, fruto de dos victorias y un empate, y comparte la punta con Independiente Del Valle.
A partir de las 19 recibirá a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito y en caso de ganar tendría practicamente sacado su boleto a los octavos de final.
Rosario Central - Grupo H
Rosario Central lidera su grupo en la Copa Libertadores.
- Copa Libertadores.
- Grupo H - fecha 4.
- Rosario Central (Argentina) - Libertad (Paraguay).
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
- VAR: Wagner Reway (Brasil).
- Hora: 19.
- TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
Por su lado, Lanús viajó a Bolivia para enfrentar a Always Ready, equipo que no ha sumado puntos en las tres fechas que disputo. El Grante tiene seis puntos ya que ganó en dos oportunidades y cayó en una.
Lanús - Grupo G
Lanús buscará trepar a la punta del Grupo G en la Copa Libertadores.
El partido comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutierrez.
- Copa Libertadores.
- Grupo G - fecha 4.
- Always Ready (Bolivia) - Lanús (Argentina).
- Estadio: Municipal El Alto.
- Árbitro: Robert Pérez (Perú).
- VAR: Michael Espinoza (Perú).
- Hora: 21:30.
- TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.