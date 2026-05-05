Boca, Rosario Central y Lanús: dónde ver hoy a los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Boca buscará volver a la victoria en la Copa Libertadores

El Xeneize viene de caer frente al Cruzeiro en Brasil por la tercera fecha de la Copa Libertadores por 1 a 0 en un partido que estuvo condicionado por la expulsión de Adam Bareiro; ahora volverá volver a la senda del triunfo cuando visite a Barcelona SC en Ecuador.

El partido comenzará a las 21 y contará con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, quien no ha dirigido a Boca en el torneo internacional y donde tan solo se ha desempeñado como colegiado principal en nueve eventos.

Grupo D - Copa Libertadores Así está el grupo donde está Boca en la previa de la fecha 4.

Copa Libertadores .

. Grupo D - fecha 4.

Barcelona (Ecuador) - Boca Juniors (Argentina).

(Argentina). Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).

VAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Hora: 21.

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Rosario Central y Lanús también juegan por la Copa Libertadores

Rosario Central lidera el Grupo H de la Copa Libertadores con 7 puntos, fruto de dos victorias y un empate, y comparte la punta con Independiente Del Valle.

A partir de las 19 recibirá a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito y en caso de ganar tendría practicamente sacado su boleto a los octavos de final.

Rosario Central - Grupo H Rosario Central lidera su grupo en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores .

. Grupo H - fecha 4.

Rosario Central (Argentina) - Libertad (Paraguay).

(Argentina) - Libertad (Paraguay). Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Hora: 19.

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

Por su lado, Lanús viajó a Bolivia para enfrentar a Always Ready, equipo que no ha sumado puntos en las tres fechas que disputo. El Grante tiene seis puntos ya que ganó en dos oportunidades y cayó en una.

Lanús - Grupo G Lanús buscará trepar a la punta del Grupo G en la Copa Libertadores.

El partido comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutierrez.