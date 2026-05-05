Inicio Ovación Fútbol Copa Libertadores
Cuarta fecha

Boca, Rosario Central y Lanús: dónde ver hoy a los equipos argentinos en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores inicia su cuarta fecha con Rosario Central como local y con Boca Juniors y Lanús en condición de visitante

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Comienza la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Comienza la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

La jornada del martes está marcada por la participación de tres equipos argentinos en la Copa Libertadores: Rosario Central, Boca Juniors y Lanús. Los combinados nacionales están siendo protagonistas en el certamente internacional más importante del continente y buscarán quedar más cerca de los octavos de final en duelos de gran calibre.

Mientras que el Canalla recibirá a Libertad de Paraguay, el Xeneize visitará a Barcelona SC en Ecuador y el Granate hará lo propio en Bolivia frente a Always Ready.

Bareiro Boca
Adam Bareiro fue expulsado contra Corinthians y no jugar&aacute; por la Copa Libertadores.

Adam Bareiro fue expulsado contra Corinthians y no jugará por la Copa Libertadores.

Boca buscará volver a la victoria en la Copa Libertadores

El Xeneize viene de caer frente al Cruzeiro en Brasil por la tercera fecha de la Copa Libertadores por 1 a 0 en un partido que estuvo condicionado por la expulsión de Adam Bareiro; ahora volverá volver a la senda del triunfo cuando visite a Barcelona SC en Ecuador.

El partido comenzará a las 21 y contará con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, quien no ha dirigido a Boca en el torneo internacional y donde tan solo se ha desempeñado como colegiado principal en nueve eventos.

Grupo D - Copa Libertadores
As&iacute; est&aacute; el grupo donde est&aacute; Boca en la previa de la fecha 4.

Así está el grupo donde está Boca en la previa de la fecha 4.

  • Copa Libertadores.
  • Grupo D - fecha 4.
  • Barcelona (Ecuador) - Boca Juniors (Argentina).
  • Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo.
  • Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).
  • VAR: Nicolás Gallo (Colombia).
  • Hora: 21.
  • TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

Rosario Central y Lanús también juegan por la Copa Libertadores

Rosario Central lidera el Grupo H de la Copa Libertadores con 7 puntos, fruto de dos victorias y un empate, y comparte la punta con Independiente Del Valle.

A partir de las 19 recibirá a Libertad de Paraguay en el Gigante de Arroyito y en caso de ganar tendría practicamente sacado su boleto a los octavos de final.

Rosario Central - Grupo H
Rosario Central lidera su grupo en la Copa Libertadores.

Rosario Central lidera su grupo en la Copa Libertadores.

  • Copa Libertadores.
  • Grupo H - fecha 4.
  • Rosario Central (Argentina) - Libertad (Paraguay).
  • Estadio: Gigante de Arroyito.
  • Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
  • VAR: Wagner Reway (Brasil).
  • Hora: 19.
  • TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

Por su lado, Lanús viajó a Bolivia para enfrentar a Always Ready, equipo que no ha sumado puntos en las tres fechas que disputo. El Grante tiene seis puntos ya que ganó en dos oportunidades y cayó en una.

Lanús - Grupo G
Lan&uacute;s buscar&aacute; trepar a la punta del Grupo G en la Copa Libertadores.

Lanús buscará trepar a la punta del Grupo G en la Copa Libertadores.

El partido comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutierrez.

  • Copa Libertadores.
  • Grupo G - fecha 4.
  • Always Ready (Bolivia) - Lanús (Argentina).
  • Estadio: Municipal El Alto.
  • Árbitro: Robert Pérez (Perú).
  • VAR: Michael Espinoza (Perú).
  • Hora: 21:30.
  • TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas