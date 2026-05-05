César Rigamonti, referente de Gimnasia y Esgrima: "Es muy positivo lo que hicimos en este torneo"

Embed - César Rigamonti el capitán de Gimnasia y Esgrima hizo un balance del torneo Apertura

El experimentado arquero de 39 años, dueño del arco mensana y voz autorizada el plantenl, opinó sobre esta primera etapa del 2026: "Es positivo lo que hicimos, pero también tenemos que ser conscientes que no podemos ser irregulares, eso no nos permitió acceder a octavos de final".

"Los últimos tres partidos eran finales para clasificar, y lo jugamos de esa forma. Con Independiente Rivadavia no nos salió nada, la expulsión nos condicionó y en ese partido perdimos la chance de poder meternos en los los playoffs", explicó.

César Rigamonti y el apoyo a los más jóvenes

El héroe del ascenso a Primera División tuvo destacadas actuaciones en este certame. Sobre su momento personal, admitió: "Traté de ayudar al equipo cuando el equipo me necesitó, trato de ser protagonista de ese lugar y no de otro, intento ayudar a los más chicos para que hagan una buena carrera, trato de aportar desde mi experiencia".

"Me siento muy bien en lo personal muy bien, vigente, disfruto los entrenamientos", reveló el arquero que tiene un gran recorrido en el fútbol.

hinchas de Gimnasia y Esgrima. Los hinchas de Gimnasia y Esgrima disfrutaron la victoria ante Defensa y Justicia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Sobre el torneo Clausura y la continuidad de Darío Franco como entrenador, contó: "Ahora vamos a disfrutar a la familia, hace un mes que no los veo. Vamos a tratar de descansar de la cabeza y después encarar el inicio de la pretemporada para llegar de la mejor manera para la segunda parte del torneo después se encargará la gente de la toma de decisiones. Nosotros nos entregamos al máximo con el cuerpo técnico que esté".