César Rigamonti, sobre el partido que se le viene a Gimnasia ante Newell's: "Tenemos que entregarnos al 110%"

Respecto del encuentro ante el Pincha, Rigamonti expresó a Diario UNO: "Nos vamos con mucha tristeza, mucha amargura. Habíamos hecho un gran primer tiempo, lamentablemente en el segundo no pudimos sostenerlo. Ellos en una ráfaga nos convierten y pasan arriba. Hay que seguir trabajando. Esto a la vez es largo pero a la vez es corto, así que hay que tratar ahora de todos los partidos intentar sumar".

rigamontiok César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza.

Ciertamente el proceso es largo, tal como aludió el arquero de Gimnasia y Esgrima, pero es menester que el Lobo empiece a sumar de a tres si no quiere permanecer peligrosamente cerca de la zona roja del descenso, algo que no había ocurrido hasta el momento por algunos buenos resultados del equipo de Ariel Broggi sumados a la colaboración de los equipos rivales en competencia directa en la zona baja de la tabla de posiciones (anual y de promedios).