César Rigamonti, sobre el partido que se le viene a Gimnasia ante Newell's: "Tenemos que entregarnos al 110%"

César Rigamonti lamentó la derrota deGimnasia y Esgrima ante Estudiantes de La Plata en el Víctor Legrotaglie por la fecha 11 del Torneo Apertura. El arquero del mensana se fue con bronca por no poder dejar los tres puntos en casa luego de seis partidos sin triunfos.
Respecto del encuentro ante el Pincha, Rigamonti expresó a Diario UNO: "Nos vamos con mucha tristeza, mucha amargura. Habíamos hecho un gran primer tiempo, lamentablemente en el segundo no pudimos sostenerlo. Ellos en una ráfaga nos convierten y pasan arriba. Hay que seguir trabajando. Esto a la vez es largo pero a la vez es corto, así que hay que tratar ahora de todos los partidos intentar sumar".
Ciertamente el proceso es largo, tal como aludió el arquero de Gimnasia y Esgrima, pero es menester que el Lobo empiece a sumar de a tres si no quiere permanecer peligrosamente cerca de la zona roja del descenso, algo que no había ocurrido hasta el momento por algunos buenos resultados del equipo de Ariel Broggi sumados a la colaboración de los equipos rivales en competencia directa en la zona baja de la tabla de posiciones (anual y de promedios).
Gimnasia y Esgrima ante un partido clave ante Newell's Old Boys
El próximo sábado, desde las 17.45, Gimnasia y Esgrima enfrentará a la Lepra rosarina buscando volver a conseguir tres puntos que lo alejen en promedios y en la tabla anual de aquella zona de descenso que hoy ocupan Estudiantes de Río Cuarto y Newell's Old Boys respectivamente.
"Tenemos un partido muy difícil el sábado, pero creo que tenemos un equipo que puede competir, que puede hacerlo de una buena manera, pero lamentablemente en pequeños detalles se nos van los resultados. Lo nuestro pasa más por lo físico, por ahí desde lo físico se empieza a sufrir, tenemos que tratar de entregarnos al 110%", sentenció César Rigamonti.