César Rigamonti, el gran ausente en Gimnasia y Esgrima: el motivo por el que no podrá estar ante Independiente

Gimnasia y Esgrima jugará este martes ante Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie y tendrá una baja muy importante que es la de su arquero César Rigamonti.
Gimnasia y Esgrima jugará este martes ante Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie y tendrá una baja muy importante que es la de su arquero César Rigamonti.
Gimnasia y Esgrima jugará este martes ante Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Legrotaglie y tendrá una baja muy importante que es la de su arquero César Rigamonti.
El arquero tenía un dolor abdominal y se comprobó que tiene diverticulitis aguda por lo que le están haciendo estudios complementarios que servirán para determinar los pasos a seguir y el tiempo que estará fuera de las canchas.
Habrá que esperar la evolución del capitán del Lobo para determinar su posible regreso en el cruce ante Boca Juniors de este sábado 28 de febrero en La Bombonera, por la 8va fecha del Torneo Apertura.
Este martes el arquero titular será Lautaro Petruchi quién debutará en este Torneo Apertura. El Mono ya remplazó a Rigamonti en la Primera Nacional y tuvo muy buenas actuaciones.
La diverticulitis aguda es una inflamación (y a menudo infección) de uno o más divertículos, que son pequeñas bolsas que se forman en la pared del intestino grueso.
Primero aparece la diverticulosis (formación de los divertículos), que es muy común después de los 50 años y casi siempre no da síntomas.
Luego, si heces o bacterias quedan atrapadas en alguna de esas bolsas, se inflaman o infectan provocando dolor abdominal intenso y repentino, casi siempre en la parte inferior izquierda del abdomen.
Los síntomas son fiebre, náuseas, estreñimiento o diarrea, sensibilidad en el abdomen y sensación de hinchazón.
Puede durar varios días y se trata con reposo intestinal (dieta), antibióticos, analgésicos y líquido.
Puede agravarse o complicarse.