César Rigamonti, el gran ausente en Gimnasia y Esgrima: el motivo por el que no podrá estar ante Independiente

Este martes el arquero titular será Lautaro Petruchi quién debutará en este Torneo Apertura. El Mono ya remplazó a Rigamonti en la Primera Nacional y tuvo muy buenas actuaciones.

Qué es la diverticulitis aguda: la afeccción que le impide a Rigamonti ocupar el arco del Lobo

La diverticulitis aguda es una inflamación (y a menudo infección) de uno o más divertículos, que son pequeñas bolsas que se forman en la pared del intestino grueso.

Primero aparece la diverticulosis (formación de los divertículos), que es muy común después de los 50 años y casi siempre no da síntomas.

Luego, si heces o bacterias quedan atrapadas en alguna de esas bolsas, se inflaman o infectan provocando dolor abdominal intenso y repentino, casi siempre en la parte inferior izquierda del abdomen.

Los síntomas son fiebre, náuseas, estreñimiento o diarrea, sensibilidad en el abdomen y sensación de hinchazón.

Puede durar varios días y se trata con reposo intestinal (dieta), antibióticos, analgésicos y líquido.

Puede agravarse o complicarse.