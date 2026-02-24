Los rivales de Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP en el Torneo Federal A 2026

El Consejo Federal dio a conocer la conformación de las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A en el que Mendoza estará representado por Huracán Las Heras, Atlético San Martín y el recién ascendido FADEP.
El Consejo Federal dio a conocer las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A en el que Mendoza estará representado por Huracán Las Heras, Atlético San Martín y el recién ascendido FADEP.
El Consejo Federal dio a conocer la conformación de las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A en el que Mendoza estará representado por Huracán Las Heras, Atlético San Martín y el recién ascendido FADEP.
Los rivales de los mendocinos serán Cipolletti de Río Negro, Deportivo Rincón (Neuquén), Juventud Unida Universitario de San Luis, Costa Brava (La Pampa), Atenas (Río Cuarto) y Deportivo Argentino de Monte Maíz.
El anuncio es un paso clave en la organización del certamen que reúne a clubes de todo el país, pero el esquema deberá ser aprobado formalmente en la reunión prevista para este viernes 27 de febrero desde las 13 en la sede de la AFA, encuentro en el que participarán las instituciones involucradas.
En esa jornada también se realizará el sorteo del fixture, se pondrá a consideración el formato definitivo del campeonato y se ratificará la fecha de inicio, que en principio está programada para el domingo 22 de marzo. De esta manera, el Federal A empieza a delinear su calendario y estructura competitiva para una nueva temporada.
Zona 1: El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.
Zona 2: Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento La Banda, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.
Zona 3: Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, Atlético San Martín, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.
Zona 4: Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.