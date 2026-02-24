Los rivales de Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP en el Torneo Federal A 2026

En esa jornada también se realizará el sorteo del fixture, se pondrá a consideración el formato definitivo del campeonato y se ratificará la fecha de inicio, que en principio está programada para el domingo 22 de marzo. De esta manera, el Federal A empieza a delinear su calendario y estructura competitiva para una nueva temporada.

Las zonas del Torneo Federal A 2026

Zona 1: El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.

Zona 2: Juventud Antoniana, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento La Banda, Bartolomé Mitre y Boca Unidos.

Zona 3: Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán Las Heras, Atlético San Martín, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.

Zona 4: Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.