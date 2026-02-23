Los candidatos a reemplazar a Gallardo en River: quién está más cerca de dirigir al Millonario

Otro que figura en la lista es el Valdanito Hernán Crespo, quien dirige al San Pablo de Brasil. Al ser un hombre de River está entre los principales candidatos a dirigir al club millonario. Con Defensa y Justicia ue campeón de la Sudamericana 2020.

Otros candidatos para suceder a Gallardo en River

Pablo Aimar y Diego Placente también suenan en el elenco de Núñez, pero es difícil que dejen a las selecciones argentinas, en especial con el Mundial a menos de cuatro meses. Además de que ambos no tienen experiencia como cabezas de un plantel profesional.

milito 2.jpg Gabriel Milito es candidato a dirigir a River.

Otro nombre que surgió es el del ex River Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, con breves pasos como DT por la Casa Blanca y el América, ahora volcado a la gestión fuera de las canchas. Lo que dificulta su caso es que el Indiecito no quiere dejar la capital española.

Ariel Holan y Gabriel Milito están desocupados y podrían ser otra alternativa.

El ex Rosario Central fue parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda para la vuelta a Primera y anduvo bien con Independiente en el 2017. Y Milito tuvo buenas etapas en Argentinos Juniors y Atlético Mineiro.