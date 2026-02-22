¿Gallardo no va más en River? cómo está la continuidad del Muñeco tras una nueva derrota del Millonario

grova

Con esta nueva derrota, el Millonario cayó a la décima posición de la zona B, con 7 puntos, está 20 en la tabla anual y en la próxima fecha deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19:30.

Ese regreso al Monumental después de dos derrotas y una pálida victoria en la Copa Argentina marcará sin dudas el pulso de los hinchas respecto del entrenador más ganador de la historia del club, pero a la vez máximo responsable de su actualidad futbolística.

River tuvo que pagar para que Gallardo esté en el banco

El DT pudo estar presente en el encuentro porque River pagó una multa de $840.000 después de la sanción generada por el incidente con el árbitro Andrés Merlos tras el partido ante Argentinos Juniors.

De todos modos River volvió a perder y el entrenador está más cuestionado que nunca en su cargo.