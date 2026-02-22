¿Gallardo no va más en River? cómo está la continuidad del Muñeco tras una nueva derrota del Millonario

River perdió con Vélez, lleva 4 partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2026 y la continuidad de Marcelo Gallardo vuelve a entrar en un marco de incertidumbre de cara a los próximos partidos.
River perdió con Vélez, lleva 4 partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2026 y la continuidad de Marcelo Gallardo vuelve a entrar en un marco de incertidumbre.
River perdió con Vélez, lleva 4 partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2026 y la continuidad de Marcelo Gallardo vuelve a entrar en un marco de incertidumbre de cara a los próximos partidos.
Tras saludarse amistosamente con los Mellizos Barros Schelotto, el Muñeco padeció durante los 90' desde el gol de Lanzini y pasando por las lesiones de Quintero, Armani y Kendry Páez.
Fue la 14ta vez que Gallardo y Guillermo se enfrentaron como entrenadores y el balance arroja 5 victorias riverplatenses, 6 empates y 3 derrotas, contando la de este domingo.
Con esta nueva derrota, el Millonario cayó a la décima posición de la zona B, con 7 puntos, está 20 en la tabla anual y en la próxima fecha deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19:30.
Ese regreso al Monumental después de dos derrotas y una pálida victoria en la Copa Argentina marcará sin dudas el pulso de los hinchas respecto del entrenador más ganador de la historia del club, pero a la vez máximo responsable de su actualidad futbolística.
El DT pudo estar presente en el encuentro porque River pagó una multa de $840.000 después de la sanción generada por el incidente con el árbitro Andrés Merlos tras el partido ante Argentinos Juniors.
De todos modos River volvió a perder y el entrenador está más cuestionado que nunca en su cargo.