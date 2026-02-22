Tomás Pozzo marcó su primer gol en Godoy Cruz en el empate ante Defensores de Belgrano

Godoy Cruz igualó 1 a 1 de visitante ante Defensores de Belgrano, por la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional.
Tomás Pozzo marcó el gol del empate ante Defensores de Belgrano y fue su primer tanto desde que llegó a Godoy Cruz.
El Tomba lo perdía, pero lo empató con un golazo del volante Tomás Pozzo, quien marcó su primer gol desde que está en el Tomba.
El ex jugador de Independiente de Avellaneda celebró el gol como una descarga después de haber superado varias lesiones y haber sido uno de los mejores jugadores del Tomba en el arranque de la Primera Nacional.
Con respecto a su primer gol en Godoy Cruz, reconoció a LPF Play: "La verdad es que estoy muy contento por poder marcar el primer gol con esta camiseta. Estoy feliz porque es mucho el trabajo que hacemos en Godoy Cruz".
Toto Pozo dejó sus sensaciones tras el empate ante el Dragón, el segundo consecutivo del Tomba en la temporada: "Creo que fue un partido muy duro y trabado, pero todos los encuentros serán así. En el primer tiempo jugamos bien, empezamos perdiendo y pudimos empatar. Ya en el segundo tiempo se metió más de lo que se jugó", afirmó el mediocampista.
Pozzo se refirió a lo que viene para Godoy Cruz que será el cruce ante el Deportivo Morón por los 16avos de final de la Copa Argentina, desde las 21.15 en la cancha de Tigre, y luego la 3ra fecha de local de la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn el próximo domingo desde las 17: "Ahora hay que pensar en lo que viene que es el encuentro por la Copa Argentina, y queremos sacarlo adelante. Después se verá". opinó.