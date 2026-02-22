Tomás Pozzo marcó su primer gol en Godoy Cruz en el empate ante Defensores de Belgrano

Con respecto a su primer gol en Godoy Cruz, reconoció a LPF Play: "La verdad es que estoy muy contento por poder marcar el primer gol con esta camiseta. Estoy feliz porque es mucho el trabajo que hacemos en Godoy Cruz".

Tomás Pozzo Godoy Cruz tres. Tomás Pozzo fue uno de los puntos altos del Tomba en el empate ante Defensores de Belgrano. Foto: Prensa Godoy Cruz

El análisis de Toto Pozzo sobre el empate de Godoy Cruz ante Defensores de Belgrano

Toto Pozo dejó sus sensaciones tras el empate ante el Dragón, el segundo consecutivo del Tomba en la temporada: "Creo que fue un partido muy duro y trabado, pero todos los encuentros serán así. En el primer tiempo jugamos bien, empezamos perdiendo y pudimos empatar. Ya en el segundo tiempo se metió más de lo que se jugó", afirmó el mediocampista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/2025675135395520560&partner=&hide_thread=false EL EMPATE DEL TOMBA



El gol de Tomás Pozzo para que #GodoyCruz empate el partido ante #DefensoresDeBelgrano en la #PrimeraNacional



pic.twitter.com/NjouDYaHRC — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) February 22, 2026

Pozzo se refirió a lo que viene para Godoy Cruz que será el cruce ante el Deportivo Morón por los 16avos de final de la Copa Argentina, desde las 21.15 en la cancha de Tigre, y luego la 3ra fecha de local de la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn el próximo domingo desde las 17: "Ahora hay que pensar en lo que viene que es el encuentro por la Copa Argentina, y queremos sacarlo adelante. Después se verá". opinó.