Brinco: los resultados del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.

02 - 07 - 10 - 25 - 33 - 35

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 22 de febrero

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $263.490.255,70

TRADICIONAL 2º premio, 3 ganadores $1.817.297,51

TRADICIONAL 3º premio, 286 ganadores $6.290,65

TRADICIONAL 4º premio, 4.623 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 6 ganadores $4.541.818,23

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21