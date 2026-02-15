08 - 17 - 27 - 29 - 33 - 38

brinco numeros mas salen inteligencia artificial.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1341 del domingo 15 de febrero.

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 15 de febrero

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $226.724.443,66

TRADICIONAL 2º premio, 8 ganadores $687.230,34

TRADICIONAL 3º premio, 258 ganadores $7.032,12

TRADICIONAL 4º premio, 4.091 ganadores $1.200,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 7 ganadores $3.925.798,30

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21