Brinco: ganadores del sorteo del domingo 29 de marzo

TRADICIONAL 1º premio 6 aciertos, VACANTE $454.893.659

VACANTE $454.893.659 TRADICIONAL 2º premio 5 aciertos, 13 ganadores $431.044,59

13 ganadores $431.044,59 TRADICIONAL 3º premio 4 aciertos, 459 ganadores $4.028,72

459 ganadores $4.028,72 TRADICIONAL 4º premio 3 aciertos, 6.202 ganadores $1.200

6.202 ganadores $1.200 BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 ganadores $3.501.138,41

Brinco Brinco: los resultados del sorteo 1347 del domingo 29 de marzo.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21