Ni Therians, ni perros reales: la tendencia en la que se pasean perros imaginarios

Mientras que un therian puede sentir que su esencia es la de un lobo o un felino, quien practica esta nueva tendencia simplemente busca replicar la logística de tener perros sin las "complicaciones" de tenerlo.

perrros, tendencia Incluso hay competencias o lugares específicos en donde desarrollar esta tendencia.

El fenómeno nació en Alemania y se ha extendido rápidamente gracias a plataformas como TikTok. Los practicantes salen a caminar por parques y avenidas sosteniendo una correa tensa, realizando paradas técnicas en árboles y simulando órdenes verbales.

Una tendencia que llegó muy lejos

Lo que comenzó como una excentricidad aislada ha escalado a un nivel profesional. Actualmente, existen servicios de adiestradores que cobran por acompañar a estas personas en sus caminatas. Para algunos sociólogos, esta tendencia es una respuesta a la soledad urbana y a la necesidad de establecer rutinas saludables de caminata sin la presión de cuidar a otra criatura.

Lo cierto es que, entre los therians que exploran su animalidad y los paseadores de correas vacías, está claro que el concepto de mascota no se limita a algo biológico y tangible, o al menos la sociedad así comienza a aceptarlo.