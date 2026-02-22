El mundo de las tribus urbanas y las conductas sociales en redes sociales no deja de sorprendernos en este 2026. Cuando apenas comenzábamos a comprender el fenómeno de los therians, también es momento de poner la vista en una extraña tendencia que se desplaza en plazas y parques de distintos países: el Hobby dogging.
Ni Therians, ni perros reales: la tendencia en la que se pasean perros imaginarios
Antes de los llamados therians, la tendencia que surgió en Europa y se mantiene es la de pasear a perros imaginarios. ¿En qué consiste el ¿Hobby dogging"?
Esta práctica, que consiste en pasear perros imaginarios con correas reales pero vacías, se ha convertido en el nuevo debate viral. Pero, ¿qué hay detrás de esta conducta?
¿Qué es el Hobby dogging y en qué se diferencia de los therians?
A diferencia de los therians, cuya conexión con el mundo animal es identitaria y profunda, el Hobby dogging es una actividad puramente de esparcimiento y bienestar personal.
Mientras que un therian puede sentir que su esencia es la de un lobo o un felino, quien practica esta nueva tendencia simplemente busca replicar la logística de tener perros sin las "complicaciones" de tenerlo.
El fenómeno nació en Alemania y se ha extendido rápidamente gracias a plataformas como TikTok. Los practicantes salen a caminar por parques y avenidas sosteniendo una correa tensa, realizando paradas técnicas en árboles y simulando órdenes verbales.
Una tendencia que llegó muy lejos
Lo que comenzó como una excentricidad aislada ha escalado a un nivel profesional. Actualmente, existen servicios de adiestradores que cobran por acompañar a estas personas en sus caminatas. Para algunos sociólogos, esta tendencia es una respuesta a la soledad urbana y a la necesidad de establecer rutinas saludables de caminata sin la presión de cuidar a otra criatura.
Lo cierto es que, entre los therians que exploran su animalidad y los paseadores de correas vacías, está claro que el concepto de mascota no se limita a algo biológico y tangible, o al menos la sociedad así comienza a aceptarlo.