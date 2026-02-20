Adiós a la clásica alfombra del baño: la tendencia minimalista y ecológica que se impone en hogares modernos

Por el contrario, la alfombra de bambú propone un concepto diferente: la evaporación rápida. Su superficie rígida y el espacio estratégico entre sus lamas permiten que el aire circule, logrando que el agua se seque en tiempo récord sin quedar atrapada en fibras textiles.

alfombra de bambu Tendencia 2026: las alfombras de bambú llegan para destronar a las de plástico.

Por otro lado, a diferencia de los textiles o plásticos, que requieren lavados frecuentes en lavadora, las alfombras de bambú se mantienen impecables simplemente pasando un paño húmedo. Además, mientras que una alfombra de tela pierde su color y capacidad de absorción tras pocos meses de uso, el bambú es un material robusto y flexible que, con un sellado adecuado contra la humedad, puede durar años sin deformarse.

Finalmente, en lo que respecta a la decoración del baño, las alfombras de bambú aportan un plus inspirado en el estilo japonés que los textiles no pueden igualar. Sus líneas limpias y tonos cálidos transforman un cuarto de aseo convencional en un espacio de relajación tipo spa.