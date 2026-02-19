Adiós a las cortinas del baño: la tendencia minimalista que se destaca por su elegancia y no acumular humedad

En la mayoría de los baños podemos encontrar cortinas que separan el sector de la ducha del resto de instalaciones, evitando así que el agua salpique todo el cuarto de aseo. Al fabricarse con plástico, estas acumulan humedad, lo cual desencadena en manchas de moho debido a la falta de ventilación del lugar. Por este motivo, hoy te sugiero optar por una tendencia minimalista que le dará un plus a la decoración del lugar.
El baño ha dejado de ser una estancia puramente funcional para convertirse en un refugio de bienestar y armonía. En esa búsqueda, uno de los debates más comunes es la elección entre la tradicional cortina o la instalación de una mampara de cristal.
Aunque las cortinas suelen ser la opción más económica y rápida de instalar, su mantenimiento a largo plazo es una batalla perdida contra la higiene. Al ser elementos textiles o plásticos en contacto constante con zonas húmedas, actúan como una esponja que absorbe vapor, partículas y olores.
Este ambiente es el caldo de cultivo perfecto para el moho y las manchas difíciles de quitar, lo que obliga a realizar lavados profundos con frecuencia. Sin embargo, el lavado constante termina por deteriorar las fibras, haciendo que la cortina se vea apelmazada, pesada y, en última instancia, transmita una sensación de descuido que arruina cualquier proyecto de interiorismo.
Frente a la pesadez visual del textil, la recomendación de los profesionales se inclina por las mamparas de cristal de estilo minimalista, una tendencia que está en auge. Esta transición no es solo un capricho estético, sino una mejora funcional profunda por los siguientes motivos:
- Fluidez de la luz: el cristal, ya sea transparente o con sutiles acabados, permite que la iluminación recorra todo el espacio sin interrupciones. Esto es vital en baños pequeños, donde una cortina actúa como una pared visual que achica el lugar.
- Higiene superior: a diferencia de la tela, el vidrio no retiene aromas ni acumula microorganismos con la misma rapidez. La mayoría de las soluciones actuales incluyen tratamientos antical, lo que facilita que el agua resbale y el cristal conserve su transparencia por mucho más tiempo con un mantenimiento mínimo.
- Sensación de orden: una mampara aporta una estructura fija y limpia que genera una sensación de pulcritud inmediata al entrar a la habitación.
Ante esto, la recomendación pasa por sustituir las cortinas de baño por mamparas. Las opciones son variadas y se adaptan a cualquier necesidad: desde diseños que pasan casi desapercibidos, hasta sistemas correderos o paneles fijos que aportan una ligereza visual envidiable.