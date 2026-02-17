Adiós al piso flotante: la tendencia elegante y resistente que se impone en decoración de interiores para 2026

Aunque el piso flotante continúa siendo la opción predilecta para el revestimiento del suelo de cualquier hogar, existen otras opciones mejores. Una de ellas se destaca por ser una tendencia en auge resistente, elegante y versátil, la cual seguramente se impondrá en decoración de interiores para este año debido a sus múltiples ventajas.
Elegir el suelo perfecto para un hogar suele ser un dilema entre la calidez estética de lo natural y la resistencia práctica de los materiales modernos. En consecuencia, por temor a derrochar dinero, muchos vamos a la opción segura, es decir, al piso flotante. Sin embargo, existe otra alternativa que te fascinará: el piso de ingeniería.
Los pisos de ingeniería se presentan como la solución definitiva, equilibrando la belleza auténtica de la madera con una estabilidad estructural superior. A diferencia de los pisos flotantes, que consisten en una única pieza sólida propensa a deformarse por la humedad, los de ingeniería son el resultado de un diseño multicapa:
- Capa superior: es madera auténtica, lo que garantiza que la apariencia, la textura y la calidez sean idénticas a las de un piso flotante tradicional.
- Núcleo estructural: debajo de la superficie se encuentran capas de contrachapado o fibra de alta densidad (HDF) dispuestas de forma cruzada. Esta configuración es la que otorga resistencia y evita que el material o se curve ante los cambios ambientales.
Gracias a su construcción por capas, el piso de ingeniería es mucho menos sensible a la humedad y a los cambios de temperatura. Es, de hecho, la opción ideal para hogares con calefacción radiante o zonas con climas variables. Además, es de fácil instalación: estos materiales pueden colocarse sobre cualquier superficie, permitiendo métodos de instalación rápidos como el sistema clic, o los tradicionales pegados y clavados.
Además, a comparación del piso flotante, esta tendencia en decoración de interiores es resistente y asegura durabilidad a lo largo de los años. Al contar con una capa superior de madera dura, estos pisos ofrecen una gran resistencia al desgaste. Dependiendo del grosor de dicha capa, pueden ser lijados y barnizados varias veces, prolongando su vida útil por décadas.
Por último, y no menos importante, los pisos de ingeniería tienen una riqueza estética gracias a la variedad de diseños: desde tonos rústicos y texturizados hasta acabados modernos y pulidos, existe una opción para cada estilo.