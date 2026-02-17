Adiós al piso flotante: la tendencia elegante y resistente que se impone en decoración de interiores para 2026

Capa superior: es madera auténtica, lo que garantiza que la apariencia, la textura y la calidez sean idénticas a las de un piso flotante tradicional.

Núcleo estructural: debajo de la superficie se encuentran capas de contrachapado o fibra de alta densidad (HDF) dispuestas de forma cruzada. Esta configuración es la que otorga resistencia y evita que el material o se curve ante los cambios ambientales.

Gracias a su construcción por capas, el piso de ingeniería es mucho menos sensible a la humedad y a los cambios de temperatura. Es, de hecho, la opción ideal para hogares con calefacción radiante o zonas con climas variables. Además, es de fácil instalación: estos materiales pueden colocarse sobre cualquier superficie, permitiendo métodos de instalación rápidos como el sistema clic, o los tradicionales pegados y clavados.

piso de ingeniería El piso de ingeniería llega para destronar al piso flotante.

Además, a comparación del piso flotante, esta tendencia en decoración de interiores es resistente y asegura durabilidad a lo largo de los años. Al contar con una capa superior de madera dura, estos pisos ofrecen una gran resistencia al desgaste. Dependiendo del grosor de dicha capa, pueden ser lijados y barnizados varias veces, prolongando su vida útil por décadas.

Por último, y no menos importante, los pisos de ingeniería tienen una riqueza estética gracias a la variedad de diseños: desde tonos rústicos y texturizados hasta acabados modernos y pulidos, existe una opción para cada estilo.