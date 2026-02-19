Estos son los perfumes que serán tendencia este 2026

perfume Armani Power Of You de Giorgio Armani es una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand para mujeres.

Esta vez triunfarán las fragancias que apuestan por la autenticidad y por aromas que creen conexión real. La piel no se adorna, sino que se abraza con aromas.

Tendencias en perfumes 2026

Este 2026, las fragancias dulces o con acordes gourmand (notas aromáticas que evocan alimentos deliciosos, dulces y reconfortantes, como caramelo, vainilla, chocolate, café o frutos secos) seguirán liderando dentro de la industria. Sin embargo, evolucionan hacia aromas más íntimos y sutiles.

La perfumería ofrecerá experiencias emocionales y sensoriales, que reconforten y conecten con la memoria. Por otro lado, se introduce el pistacho como uno de los ingredientes estrellas dulces.

Una tendencia que ha llegado para quedarse es la de los perfumes que se conocen como “segunda piel”, que evocan sensaciones similares a la de una piel limpia y nutrida. Además, según los expertos de Perfumerías Rouge, este año vuelve las fragancias con ingredientes frutales como piña y frambuesa.

Otra de las grandes tendencias según los expertos de Glamour, es el layering, la superposición de fragancias. Esto se puede implementar a partir de dos alternativas, utilizando productos de la misma línea, tipo loción corporal perfumada con notas similares, gel de ducha o desodorante. De esta forma la fragancia permanece mucho más en la piel.

La otra alternativa es combinar fragancias diferentes, pero para hacerlo bien hay que combinar notas afines. Por ejemplo, un perfume de vainilla va bien con uno que tiene tonka. También, se puede utilizar fragancias intensas, amaderadas u oscuras y aligerarlas con una base cítrica.