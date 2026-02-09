Todos te elogiarán por lo bien que hueles si usas alguno de estos 5 perfumes

YSL Libre Intense YSL Libre Intense es un perfume intenso, salvaje y ardiente.

Otro perfume que te hará recibir elogios por lo bien que hueles es el YSL Libre Intense. Fue creado en 2020 por Anne Flipo y Carlos Benaïm. Tiene notas de salida de lavanda, mandarina y bergamota; notas de corazón de lavanda, flor del naranjo tunesino, jazmín sambac (sampaguita) y orquídea; y notas de fondo que combinan vainilla de Madagascar, haba tonka, ámbar gris y vetiver.

Tam Dao de Dyptique es un perfume de la familia olfativa almizcle floral amaderado que resulta inolvidable. Según el sitio web oficial, fue creado por Tam Dao y está inspirado "en los bosques sagrados de su infancia en Vietnam, donde los elefantes acarreaban troncos del sándalo que se quemaban en los templos". La fragancia tiene un aroma aterciopelado con el contrapunto fresco y vivaz del ciprés y el mirto.

Otra opción es el Prada Paradoxe Intense, una fragancia oriental y floral. Se lanzó en 2023 con notas de salida de pera, neroli y bergamota; notas de corazón impregnadas de jazmín, esencia de neroli y musgo; y notas de fondo de vainilla Bourbon, vainilla y ámbar.

Prada Paradoxe Intense Prada Paradoxe Intense es una fragancia floral y frutal.

El quinto y último perfume que te hará recibir halagos todo el día se llama Tobacco Vanille y es de Tom Ford. Se trata de una fragancia opulenta, cálida e icónica, con reminiscencias de un club de caballeros inglés y mezclado con ricas especias, vainilla y flor de tabaco. Tiene vainilla, cacao, haba tonka, entre otros ingredientes que lo hacen único.