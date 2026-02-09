Todos te elogiarán por lo bien que hueles si usas alguno de estos 5 perfumes

Probablemente te preguntes ¿qué tienen que tener los perfumes para que nos enamoren? La realidad es que no siempre podemos encontrar explicaciones concretas, ya que cuando una fragancia nos atrapa, los motivos pueden ser diversos. Ya sea que nos despierte sensaciones agradables, que nos recuerde a un olor familiar o que nos haga sentirnos seguras o sugerentes.
Además, la elección del perfume es muy personal, ya que hay personas que optan por fragancias dulces, otras más frescas o arriesgadas. No existe una formula secreta para dar con el ejemplar ideal, pero sí es cierto que hay algunos que prometen ser efectivos. A continuación, te dejamos una lista de recomendaciones con varios perfumes que te halagará cualquier persona que se acerque a ti.
Perfumes que se impregnan todo el día
El Paradigme de Prada es una fragancia de la familia olfativa oriental amaderada que es perfecta para cualquier persona que busque un perfume con carácter. Tiene notas de salida de bergamota de Calabria y almizcle; notas de corazón de geranio bourbon y geranio de olor; notas de fondo de benjuí, bálsamo del Perú y madera de gaiac. Esta fragancia tiene la particularidad de intensificarse con el calor del propio cuerpo.
Otro perfume que te hará recibir elogios por lo bien que hueles es el YSL Libre Intense. Fue creado en 2020 por Anne Flipo y Carlos Benaïm. Tiene notas de salida de lavanda, mandarina y bergamota; notas de corazón de lavanda, flor del naranjo tunesino, jazmín sambac (sampaguita) y orquídea; y notas de fondo que combinan vainilla de Madagascar, haba tonka, ámbar gris y vetiver.
Tam Dao de Dyptique es un perfume de la familia olfativa almizcle floral amaderado que resulta inolvidable. Según el sitio web oficial, fue creado por Tam Dao y está inspirado "en los bosques sagrados de su infancia en Vietnam, donde los elefantes acarreaban troncos del sándalo que se quemaban en los templos". La fragancia tiene un aroma aterciopelado con el contrapunto fresco y vivaz del ciprés y el mirto.
Otra opción es el Prada Paradoxe Intense, una fragancia oriental y floral. Se lanzó en 2023 con notas de salida de pera, neroli y bergamota; notas de corazón impregnadas de jazmín, esencia de neroli y musgo; y notas de fondo de vainilla Bourbon, vainilla y ámbar.
El quinto y último perfume que te hará recibir halagos todo el día se llama Tobacco Vanille y es de Tom Ford. Se trata de una fragancia opulenta, cálida e icónica, con reminiscencias de un club de caballeros inglés y mezclado con ricas especias, vainilla y flor de tabaco. Tiene vainilla, cacao, haba tonka, entre otros ingredientes que lo hacen único.