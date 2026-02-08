Por qué tengo acné después de ir a la playa y cómo evitarlo

mar El agua salada puede resecar la piel.

La arena, el calor y el sudor también juegan un papel importante en este caso. La arena adherida a la piel puede acumularse en los poros, y el calor elevado aumenta la producción de sebo y transpiración, creando un ambiente ideal para brotes.

Cómo evitar el acné después de la playa

Si estás por viajar a la playa es mejor que anotes todos estos consejos, ya que la prevención empieza antes y puede seguir durante tu día en la costa:

Usa protector solar no comedogénico, ligero y resistente al agua, para evitar que los poros se tapen.

Enjuaga tu piel con agua fresca después de bañarte en el mar para poder eliminar la sal y arena.

Mantén una rutina hidratante ligera que restituya los lípidos naturales sin obstruir los poros.

Teniendo en cuenta esta serie de cuidados, puedes seguir disfrutando de la playa sin que tu piel lo pague después. Para finalizar, también es importante aclarar que si el acné empeora o genera molestias, lo mejor es consultar a un dermatólogo. Solo un profesional puede evaluar el tipo de piel que tienes e identificar las causas específicas del brote.