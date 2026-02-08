Por qué tengo acné después de ir a la playa y cómo evitarlo

Ir a la playa resulta un plan perfecto para desconectar y disfrutar del sol, sin embargo muchas personas se sorprenden porque vuelven con acné o brotes en la piel. Esto no es raro y tiene varias explicaciones relacionadas con el sol, la sal, el sudor y otros factores ambientales que afectan directamente la piel.
Según un artículo de Vichy Laboratoires, uno de las principales factores es la exposición prolongada al sol. Si bien a corto plazo la luz solar puede secar los granos y hacer que la piel luzca mejor, es un efecto temporal. La radiación UV espesa la capa externa de la piel y, al mismo tiempo, puede deshidratarla. Como resultado, la piel comienza a producir más sebo (grasa), lo que favorece que los poros se obstruyan y aparezcan nuevos granitos.
Otra razón importante es el agua salada del mar. Aunque el agua salada tiene propiedades astringentes y puede “limpiar” superficialmente, también puede eliminar la hidratación natural de la piel y debilitar su barrera protectora. Esto facilita que las bacterias responsables del acné se instalen y causen inflamación.
La arena, el calor y el sudor también juegan un papel importante en este caso. La arena adherida a la piel puede acumularse en los poros, y el calor elevado aumenta la producción de sebo y transpiración, creando un ambiente ideal para brotes.
Cómo evitar el acné después de la playa
Si estás por viajar a la playa es mejor que anotes todos estos consejos, ya que la prevención empieza antes y puede seguir durante tu día en la costa:
- Usa protector solar no comedogénico, ligero y resistente al agua, para evitar que los poros se tapen.
- Enjuaga tu piel con agua fresca después de bañarte en el mar para poder eliminar la sal y arena.
- Limpia tu rostro con un gel suave libre de aceites al volver a casa.
- Mantén una rutina hidratante ligera que restituya los lípidos naturales sin obstruir los poros.
Teniendo en cuenta esta serie de cuidados, puedes seguir disfrutando de la playa sin que tu piel lo pague después. Para finalizar, también es importante aclarar que si el acné empeora o genera molestias, lo mejor es consultar a un dermatólogo. Solo un profesional puede evaluar el tipo de piel que tienes e identificar las causas específicas del brote.