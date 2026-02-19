Gerardo Romano es uno de los grandes protagonistas de la serie del momento, En el Barro, protagoniza la película argentina que es una joya escondida, se trata de Los bastardos. Prime Video la tiene en su gran catálogo.
Gerardo Romano, el villano de En el Barro, brilla en la película argentina más marginal
Los bastardos promete develar una de las tantas historias ocultas del conurbano bonaerense. Fue filmada en locaciones reales, ambientadas desde 1976 hasta la actualidad. Lo que llevo un trabajo minucioso desde la dirección de arte.
En el Conurbano bonaerense surge un grupo de idealistas llamados despectivamente Los bastardos.
Es la película con el mayor número de artistas de primera línea en la historia del cine nacional. Los bastardos trae al presente una historia jamás contada, basada en hechos reales que sucedieron en el conurbano bonaerense, más precisamente en la ciudad de Merlo.
El thriller de casi dos horas de duración, recibe su nombre por este grupo de idealistas que deciden hacerle frente al Vasco, quien gobernó durante seis períodos consecutivos (veinticuatro años perpetuándose en el poder).
Se muestra a las claras la otra cara de lo que siempre se quiso ocultar y se devela algo que muchas veces pasa en la Argentina: la corrupción en las grandes esferas de la política, que van llevando al descontento de la población en medio de altos índices de delincuencia.
Prime Video: de qué trata la película Los bastardos
Una epopeya sobre una de las épocas más convulsas de la historia reciente del conurbano bonaerense. En este contexto surge un grupo de idealistas a los que llaman despectivamente Los bastardos.
Los bastardos trae al presente una historia jamás contada, basada en hechos reales que sucedieron en el conurbano bonaerense, más precisamente en la ciudad de Merlo, en una de las épocas más oscuras de la vida democrática en nuestro país.
Prime Video: reparto de la película Los bastardos
- Gerardo Romano
- Pablo Yotich
- Nacha Guevara
- Virginia Lago
- Pablo Rago
- Vanesa Gonzalez
- Rodolfo Ranni