Gerardo Romano, el villano de En el Barro, brilla en la película argentina más marginal

Es la película con el mayor número de artistas de primera línea en la historia del cine nacional. Los bastardos trae al presente una historia jamás contada, basada en hechos reales que sucedieron en el conurbano bonaerense, más precisamente en la ciudad de Merlo.

El thriller de casi dos horas de duración, recibe su nombre por este grupo de idealistas que deciden hacerle frente al Vasco, quien gobernó durante seis períodos consecutivos (veinticuatro años perpetuándose en el poder).

Se muestra a las claras la otra cara de lo que siempre se quiso ocultar y se devela algo que muchas veces pasa en la Argentina: la corrupción en las grandes esferas de la política, que van llevando al descontento de la población en medio de altos índices de delincuencia.

Prime Video: de qué trata la película Los bastardos

Una epopeya sobre una de las épocas más convulsas de la historia reciente del conurbano bonaerense. En este contexto surge un grupo de idealistas a los que llaman despectivamente Los bastardos.

Los bastardos trae al presente una historia jamás contada, basada en hechos reales que sucedieron en el conurbano bonaerense, más precisamente en la ciudad de Merlo, en una de las épocas más oscuras de la vida democrática en nuestro país.

Prime Video: reparto de la película Los bastardos

Gerardo Romano

Pablo Yotich

Nacha Guevara

Virginia Lago

Pablo Rago

Vanesa Gonzalez

Rodolfo Ranni

Tráiler de la película Los bastardos