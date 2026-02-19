Prime Video tiene una extensa biblioteca con series y películas de Hollywood, europeas y dramas coreanos exitosos. Sin embargo, en el últimpo tiempo, los k-dramas se han posicionado entre los favoritos del público con sus historias de amor, drama familiar y ambición.
Prime Video tiene una de las mejores series coreanas de venganza, dinero y poder
Con tan solo doce episodios, esta serie está disponible en Prime Video y cuenta una historia que atrapa a cualquier espectador
En esta oportunidad, la recomendación que traemos desplaza su foco a los flirteos de oficina, las disputas en la sala de juntas y la supervivencia financiera. La serie en cuestión se llama Payback: Money and Power (Venganza: Dinero y poder).
Tiene doce episodios y se estrenó en enero del 2023 en la cadena televisiva SBS TV. En la actualidad, la serie se encuentra disponible en Prime Video, así que los usuarios la pueden ver en cualquier momento que deseen. A continuación te contamos de qué trata este k-drama original de Corea del Sur.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Eun Yong, magnate de los negocios y acaudalado capitalista financiero, ha llevado una vida de reclusión en los campos de Mongolia. Eun regresa a Corea cuando Tae-chun, su sobrino, y Joon-gyeong, la hija de su difunta benefactora, le piden ayuda. Se prepara para luchar contra poderes corruptos para proteger a su familia y vengar la muerte de una vieja y querida amiga", revela la sinopsis de Prime Video.
La serie gira en torno a Eun Yong, un solitario comerciante de dinero convertido en inversor global, que sale del exilio cuando su sobrino se ve envuelto en una red de corrupción que vincula a fiscales, financieros y élites políticas. En colaboración con el exfiscal Park Joon-kyung, declara la guerra al cártel del dinero que manipula tanto los mercados como la ley.
Mediante inversiones estratégicas, batallas legales y un análisis moral, expone la maquinaria de la riqueza y su férreo control del poder. En esta historia, los personajes arriesgan todo para luchar contra el cártel del dinero que se coludió con la ley. Se niegan a permanecer en silencio ante un poder incompetente e injusto, y luchan con pasión a su manera.
Elenco
- Lee Sun-kyun como Eun-yong.
- Moon Chae-won interpreta a Park Joon-kyung.
- Kang You-seok como Jang Tae-chun.
- Park Hoon es Hwang Ki-seok.
- Kim Hong-pa como Myung In-joo.