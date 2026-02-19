Prime Video tiene una de las mejores series coreanas de venganza, dinero y poder

payback money and power Esta serie es original de Corea del Sur.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Eun Yong, magnate de los negocios y acaudalado capitalista financiero, ha llevado una vida de reclusión en los campos de Mongolia. Eun regresa a Corea cuando Tae-chun, su sobrino, y Joon-gyeong, la hija de su difunta benefactora, le piden ayuda. Se prepara para luchar contra poderes corruptos para proteger a su familia y vengar la muerte de una vieja y querida amiga", revela la sinopsis de Prime Video.

La serie gira en torno a Eun Yong, un solitario comerciante de dinero convertido en inversor global, que sale del exilio cuando su sobrino se ve envuelto en una red de corrupción que vincula a fiscales, financieros y élites políticas. En colaboración con el exfiscal Park Joon-kyung, declara la guerra al cártel del dinero que manipula tanto los mercados como la ley.

Mediante inversiones estratégicas, batallas legales y un análisis moral, expone la maquinaria de la riqueza y su férreo control del poder. En esta historia, los personajes arriesgan todo para luchar contra el cártel del dinero que se coludió con la ley. Se niegan a permanecer en silencio ante un poder incompetente e injusto, y luchan con pasión a su manera.

serie coreana La serie fue protagonizada por Lee Sun-kyun y Park Hoon.

Elenco