Traslados llega al streaming: el documental sobre los Vuelos de la Muerte que debes ver

Traslados documental "Traslados", el documental sobre los vuelos de la muerte que ahora llega a Prime Video.

Este documental se estrenó hace un par de años en cines, pero recién ahora se podrá ver en una plataforma de streaming. La elegida es Prime Video, y "Traslados" se estrenará el próximo 2 de marzo.

La producción de "Traslados" estuvo a cargo de Orca Films e Infobae, y se propuso desde el inicio articular una mirada contemporánea sobre los crímenes perpetrados por el régimen militar entre 1976 y 1983.

Sin dudas, la visibilidad que Prime Video le dará a este documental a nivel mundial es muy importante, ya que permitirá que esta historia alcance a públicos de distintas latitudes, ampliando el debate sobre la memoria, la justicia y la verdad histórica en el contexto latinoamericano.

La investigación realizada por Eduardo Anguita y Daniel Cecchini permitió reunir por primera vez documentación dispersa, archivos inéditos y testimonios de sobrevivientes, familiares y expertos. Además, el guión estuvo a cargo de Gustavo Gersberg, quien tomó todo el material reunido y lo combinó con relatos de víctimas.

Embed - TRASLADOS - Tráiler Oficial

El documental recorre episodios importantes como el hallazgo de los cuerpos de las monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon, víctimas emblemáticas del terrorismo de Estado, y la infiltración del militar Alfredo Astiz en el grupo de Madres de Plaza de Mayo.

También incluye la voz del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien aporta su testimonio sobre el alcance del aparato represivo y el valor de la memoria activa. Otro de los testimonios es el del piloto, director y actor Enrique Piñeyro, quien relata el regreso en 2023 de uno de los aviones utilizados en los Vuelos de la Muerte a territorio argentino.