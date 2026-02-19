Por el paro general hubo 19 vuelos cancelados y gente esperando la reapertura del aeropuerto

Entre las aerolíneas que registraron inconvenientes figuran Copa Airlines, Gol, Sky Airline, JetSMART y todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

En el caso de Copa Airlines, la empresa decidió adelantar su vuelo programado para que despegue antes de la medianoche previa al inicio del paro, con el objetivo de evitar complicaciones operativas.

Vuelos cancelados por el paro general de la CGT

Incertidumbre y espera de los pasajeros en el aeropuerto

Canal 7 de Mendoza recorrió el aeropuerto Francisco Gabrielli durante la mañana de este jueves y si bien el movimiento de gente era muy escaso, ya que muchos se habían informado de los efectos del paro general, sí hubo personas que se decidieron a esperar dentro de las instalaciones.

foto ilustrativa

Turistas de Buenos Aires y Salta que debían viajar por Aerolíneas Argentinas se presentaron a abordar el vuelo para el que tenían pasajes, aunque dijeron que sabían que no iban a despegar. En el caso de los turistas salteños, manifestaron que era el único viaje de regreso a Salta y que ellos debían retomar sus actividades laborales. Por este motivo se instalaron en el Aeropuerto, ya que no pudieron comunicarse con ninguna autoridad de la aerolínea que despejara sus dudas.

Recomendaciones para pasajeros ante el paro general

Ante este escenario, desde el aeropuerto aconsejaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, ya que podrían registrarse modificaciones de último momento.

También se recomienda revisar las notificaciones oficiales y los canales de comunicación de cada compañía aérea, además de mantenerse informado a través de los sitios web y redes sociales tanto de las aerolíneas como del aeropuerto.

En algunos casos, las empresas podrían ofrecer reprogramaciones o cambios sin penalidad, por lo que se sugiere evaluar la posibilidad de modificar el viaje si la aerolínea lo permite.