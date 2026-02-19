El paro general convocado para este jueves 19 de febrero por los principales gremios del país tuvo un gran impacto en los vuelos de Mendoza. Esto porque el funcionamiento del aeropuerto Francisco Gabrielli, se vio afectado por la medida de fuerza de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra. Por esto se cancelaron 19 vuelos cancelados.
Por el paro general hubo 19 vuelos cancelados y gente esperando la reapertura del aeropuerto
El paro general impactó en la operatoria aérea por la adhesión de los servicios de rampa. Casi todas las aerolíneas sufrieron cancelaciones
Según informó Alejandro Barrionuevo, jefe de operaciones de la terminal aérea mendocina, a la medida de fuerza se sumaron los gremios que nuclean a los trabajadores de servicios de rampa, responsables de tareas clave como la carga y descarga de equipaje, la asistencia a aviones de pasajeros y el apoyo operativo en pista.
Qué aerolíneas se verán afectadas por la medida de fuerza
La adhesión de estos sectores al paro general impactó en la operatoria de la mayoría de las compañías aéreas que operan en Mendoza, ya que dependen de los servicios de rampa para poder cumplir con sus vuelos.
Entre las aerolíneas que registraron inconvenientes figuran Copa Airlines, Gol, Sky Airline, JetSMART y todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas.
En el caso de Copa Airlines, la empresa decidió adelantar su vuelo programado para que despegue antes de la medianoche previa al inicio del paro, con el objetivo de evitar complicaciones operativas.
Incertidumbre y espera de los pasajeros en el aeropuerto
Canal 7 de Mendoza recorrió el aeropuerto Francisco Gabrielli durante la mañana de este jueves y si bien el movimiento de gente era muy escaso, ya que muchos se habían informado de los efectos del paro general, sí hubo personas que se decidieron a esperar dentro de las instalaciones.
Turistas de Buenos Aires y Salta que debían viajar por Aerolíneas Argentinas se presentaron a abordar el vuelo para el que tenían pasajes, aunque dijeron que sabían que no iban a despegar. En el caso de los turistas salteños, manifestaron que era el único viaje de regreso a Salta y que ellos debían retomar sus actividades laborales. Por este motivo se instalaron en el Aeropuerto, ya que no pudieron comunicarse con ninguna autoridad de la aerolínea que despejara sus dudas.
Recomendaciones para pasajeros ante el paro general
Ante este escenario, desde el aeropuerto aconsejaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, ya que podrían registrarse modificaciones de último momento.
También se recomienda revisar las notificaciones oficiales y los canales de comunicación de cada compañía aérea, además de mantenerse informado a través de los sitios web y redes sociales tanto de las aerolíneas como del aeropuerto.
En algunos casos, las empresas podrían ofrecer reprogramaciones o cambios sin penalidad, por lo que se sugiere evaluar la posibilidad de modificar el viaje si la aerolínea lo permite.