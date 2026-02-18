Prime Video y la serie coreana que no vas a poder dejar de ver

casate con mi esposo La trama de la serie surcoreana es conflictiva y atrapante.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Kang Ji-won, que padece de cáncer terminal, es asesinada por su esposo y su mejor amiga luego de descubrir que eran amantes. Regresa en el tiempo 10 años antes del asesinato y busca vengarse de ellos junto con la ayuda de Yu Ji-hyuk, el director de la empresa donde trabaja. Debe recuperar su destino y sacar la basura de su vida", revela Prime Video.

El K-drama Cásate con mi esposo narra la historia de una mujer común y corriente que soporta luchas diarias en su vida hogareña y laboral. Cuidando a su incompetente marido mientras su suegra la regaña, ha vivido con sacrificio, solo para que se aprovechen de su amabilidad.

casate con mi esposo serie La protagonista enferma de cáncer y se enfrenta a una dura verdad sobre las personas en las que más confiaba.

Un día descubre que sufre de cáncer de estómago y que le queda poco tiempo de vida. Mientras se somete a tratamiento, de repente se entera que su marido y su única amiga la están traicionando, y que incluso están deseando su muerte lo antes posible para obtener dinero de un seguro de vida.

Afortunadamente, Ji-won tiene una segunda oportunidad en la vida y está decidida a transmitir su desafortunado destino a los dos traidores. Esta vez, jura convertirse en la protagonista de su propia historia y no ser un simple personaje secundario de la vida de su marido y su amiga.

Tráiler

Elenco