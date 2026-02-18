Prime Video es un servicio de streaming cuyo contenido se centra principalmente en películas y series, clásicos de humor, realities con gran presencia de concursantes y miniseries de todo tipo. En esta oportunidad, te compartimos como recomendación un k-drama que tiene una historia atrapante que no te dejará despegarte de la pantalla.
Prime Video y la serie coreana que no vas a poder dejar de ver
Esta serie coreana tiene 16 episodios de puro drama, venganza y romance que se vuelven adictivos. Está disponible en Prime Video
La serie se llama Cásate con mi esposo (Watashi no Otto to Kekkon Shite) y fue emitida por el canal tvN desde entre enero y febrero de 2024, pero ahora está disponible para ver en cualquier momento en Prime Video.
Se trata de una producción original de Corea del Sur, en coproducción con Japón. Tiene 16 episodios de puro drama, romance, venganza y fantasía. A continuación, te contamos de qué va la trama.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Kang Ji-won, que padece de cáncer terminal, es asesinada por su esposo y su mejor amiga luego de descubrir que eran amantes. Regresa en el tiempo 10 años antes del asesinato y busca vengarse de ellos junto con la ayuda de Yu Ji-hyuk, el director de la empresa donde trabaja. Debe recuperar su destino y sacar la basura de su vida", revela Prime Video.
El K-drama Cásate con mi esposo narra la historia de una mujer común y corriente que soporta luchas diarias en su vida hogareña y laboral. Cuidando a su incompetente marido mientras su suegra la regaña, ha vivido con sacrificio, solo para que se aprovechen de su amabilidad.
Un día descubre que sufre de cáncer de estómago y que le queda poco tiempo de vida. Mientras se somete a tratamiento, de repente se entera que su marido y su única amiga la están traicionando, y que incluso están deseando su muerte lo antes posible para obtener dinero de un seguro de vida.
Afortunadamente, Ji-won tiene una segunda oportunidad en la vida y está decidida a transmitir su desafortunado destino a los dos traidores. Esta vez, jura convertirse en la protagonista de su propia historia y no ser un simple personaje secundario de la vida de su marido y su amiga.
Elenco
- Park Min-young como Kang Ji-won.
- Na In-woo es Yoo Ji-hyuk.
- Lee Yi-kyung interpreta a Park Min-hwan.
- Song Ha-yoon como Jung Soo-min.
- Lee Ki-kwang es Baek Eun-ho.