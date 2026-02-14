Prime Video se ha sumado al boom de las series coreanas, así que tiene un repertorio variado que va desde comedias románticas, hasta novelas de fantasía y drama. En esta oportunidad, traemos como recomendación una de esas series que ocupan por completo tu vida y tu espacio, y cuando terminan te quedas preguntándote: ¿Y ahora qué hago con mi vida?
Es una de las mejores series coreanas de Prime Video y la tienes que agregar en tu lista de favoritos
La serie tiene 16 episodios de algo más de una hora cada uno y es perfecta para quienes gustan de las historias con final feliz. Está disponible en Prime Video
El título en cuestión es Su vida privada (Her Private Life) y es original de Corea del Sur. La producción tiene 16 episodios de más de una hora que relatan una comedia romántica dirigida por Hong Jong-chan. A continuación, te contamos de qué trata.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Una comedia romántica entre una curadora de arte profesional, que vive una doble vida, y el director perfecto pero irritable", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La serie gira en torno a Sung Deok-mi, una talentosa curadora de arte y también en secreto una fanática de Si-an, un miembro del grupo idol llamado "White Ocean". Debido a su dedicación por Si-an, ha experimentado varias rupturas amorosas, prefiriendo ir a actividades de fangirl en lugar de salir con alguien.
Ryan Gold es un hombre individualista que en el pasado fue un pintor famoso. No le interesa la vida de los demás pero cuando se convierte en el nuevo director de la galería de arte donde Deok-mi trabaja, pronto comienza a interesarse en su pasión por el idol Si-an cuando descubre su secreto y poco a poco comienza a enamorarse de ella.
Ryan es de origen coreano, pero fue adoptado en Estados Unidos, donde se ha labrado un nombre como artista influyente y crítico. Sin embargo, desde hace un tiempo ya no puede pintar, así que se limita a aparecer en galerías para juzgar las obras de otros. Podría decirse que ahora se ha convertido más en coleccionista que en artista.
Con el paso de los episodios, los protagonistas se sienten cada vez más atraídos el uno por el otro y a partir de allí su relación evoluciona no solo en una fuerte asociación como director y curador principal en el trabajo, sino también como socios que se apoyan mutuamente en la vida.
Tráiler
Elenco
- Park Min-young como Sung Deok-mi.
- Kim Jae-wook es Ryan Gold.
- Ahn Bo-hyun como Nam Eun-gi.
- Jung Jae-won interpreta a Cha Si-an.