Prime Video y la serie coreana que estuvo 8 semanas en el Top 10

Si estás buscando un k-drama con una historia original y un toque divertido, tenemos una serie para recomendar que se puede ver en Prime Video

Paula García
Esta serie coreana tiene drama, acción y comedia.

Prime Video es un servicio de streaming cuyo contenido se centra principalmente en películas y series, clásicos de humor, realities con gran presencia de concursantes y miniseries de todo tipo. En esta ocasión, exploramos un drama coreano que estuvo ocho sepanas en el Top 10 de la plataforma.

El título en cuestión se llama Buen Chico (Good Boy) una serie que lo tiene todo: acción, drama, comedia y romance. Es de Corea del Sur y se estrenó en 2024, bajo la dirección de Shim Na-yeon.

La serie tiene 16 episodios y relata la historia sobre unos ex-atletas olímpicos que se convierten en agentes policiales y utilizan sus habilidades para combatir la injusticia. A continuación, todos los detalles.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Tras 11 años, la Policía vuelve a reclutar ex-atletas nacionales. Antes eran héroes; ahora estos medallistas de primer nivel enfrentan duras realidades. Pese a problemas financieros, tragedias inesperadas y discriminación dentro de la Policía, los atletas, con historias únicas, forman un equipo especial para afrontar delitos graves con el valor y las habilidades que perfeccionaron como atletas", revela la sinopsis de Prime Video.

La serie ofrece una perspectiva sobre un tema que rara vez se explora en el cine o la televisión. Un grupo de jóvenes que consiguieron medallas olímpicas, tras lograr coronarse como los mejores de su disciplinas, dejan atrás la gloria para seguir con su vida y se convierten en agentes que buscan hacer justicia.

Fueron reclutados de una forma peculiar, pero así lograron crear un departamento que tiene como característica principal que destaquen por sus habilidades físicas y deportivas. Cada uno tiene una historia que lo marcó y lo seguirá marcando con el paso de los episodios, de hecho, seguirán enfrentando retos que los llevarán a querer venganza y justicia.

Tráiler

Embed - GOOD BOY Trailer SUBTITULADO / Buen chico Trailer / Un chico ejemplar Trailer [HD] Latam=Prime Video

Elenco

  • Park Bo-gum
  • Kim So-hyun
  • Oh Jung-se
  • Lee Sang-yi
  • Heo Sung-tae
  • Tae Won-seok

