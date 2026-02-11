Prime Video es un servicio de streaming cuyo contenido se centra principalmente en películas y series, clásicos de humor, realities con gran presencia de concursantes y miniseries de todo tipo. En esta ocasión, exploramos un drama coreano que estuvo ocho sepanas en el Top 10 de la plataforma.
Prime Video y la serie coreana que estuvo 8 semanas en el Top 10
Si estás buscando un k-drama con una historia original y un toque divertido, tenemos una serie para recomendar que se puede ver en Prime Video
El título en cuestión se llama Buen Chico (Good Boy) una serie que lo tiene todo: acción, drama, comedia y romance. Es de Corea del Sur y se estrenó en 2024, bajo la dirección de Shim Na-yeon.
La serie tiene 16 episodios y relata la historia sobre unos ex-atletas olímpicos que se convierten en agentes policiales y utilizan sus habilidades para combatir la injusticia. A continuación, todos los detalles.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Tras 11 años, la Policía vuelve a reclutar ex-atletas nacionales. Antes eran héroes; ahora estos medallistas de primer nivel enfrentan duras realidades. Pese a problemas financieros, tragedias inesperadas y discriminación dentro de la Policía, los atletas, con historias únicas, forman un equipo especial para afrontar delitos graves con el valor y las habilidades que perfeccionaron como atletas", revela la sinopsis de Prime Video.
La serie ofrece una perspectiva sobre un tema que rara vez se explora en el cine o la televisión. Un grupo de jóvenes que consiguieron medallas olímpicas, tras lograr coronarse como los mejores de su disciplinas, dejan atrás la gloria para seguir con su vida y se convierten en agentes que buscan hacer justicia.
Fueron reclutados de una forma peculiar, pero así lograron crear un departamento que tiene como característica principal que destaquen por sus habilidades físicas y deportivas. Cada uno tiene una historia que lo marcó y lo seguirá marcando con el paso de los episodios, de hecho, seguirán enfrentando retos que los llevarán a querer venganza y justicia.
Tráiler
Elenco
- Park Bo-gum
- Kim So-hyun
- Oh Jung-se
- Lee Sang-yi
- Heo Sung-tae
- Tae Won-seok