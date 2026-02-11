Prime Video y la serie coreana que estuvo 8 semanas en el Top 10

Buen Chico serie Buen Chico relata la historia de un grupo de atletas olímpicos que se convierten en agentes policiales.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Tras 11 años, la Policía vuelve a reclutar ex-atletas nacionales. Antes eran héroes; ahora estos medallistas de primer nivel enfrentan duras realidades. Pese a problemas financieros, tragedias inesperadas y discriminación dentro de la Policía, los atletas, con historias únicas, forman un equipo especial para afrontar delitos graves con el valor y las habilidades que perfeccionaron como atletas", revela la sinopsis de Prime Video.

La serie ofrece una perspectiva sobre un tema que rara vez se explora en el cine o la televisión. Un grupo de jóvenes que consiguieron medallas olímpicas, tras lograr coronarse como los mejores de su disciplinas, dejan atrás la gloria para seguir con su vida y se convierten en agentes que buscan hacer justicia.

Park Bo-gum Park Bo-gum es considerado como una de las estrellas de Corea del Sur, y es el protagonista de la serie.

Fueron reclutados de una forma peculiar, pero así lograron crear un departamento que tiene como característica principal que destaquen por sus habilidades físicas y deportivas. Cada uno tiene una historia que lo marcó y lo seguirá marcando con el paso de los episodios, de hecho, seguirán enfrentando retos que los llevarán a querer venganza y justicia.

Tráiler

Embed - GOOD BOY Trailer SUBTITULADO / Buen chico Trailer / Un chico ejemplar Trailer [HD] Latam=Prime Video

Elenco