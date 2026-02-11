Virgen de Lourdes: películas para contemplar y reflexionar sobre sus milagros

Se trata de un clásico del cine espiritual. Narra la vida de Bernardita Soubirous y las apariciones marianas. Es una película llena de inocencia y confianza, y la misma busca hacer hincapié en que Dios suele hablar a través de los sencillos.

Embed - LA CANCIÓN DE BERNADETTE (Trailer en español)

Bernadette (1988)

En esta producción de finales de los años 80 se profundiza en la humanidad de la joven vidente: sus dudas, su sufrimiento y su fidelidad. En ella podemos contemplar cómo la fe crece en medio de la incomprensión.

Mi nombre es Bernadette (2011)

Esta película de Jean Sagols presenta una mirada más íntima y cercana de Bernardita como una muchacha real, frágil y valiente. La película invita a descubrir la santidad en lo cotidiano. Se puede ver en Prime Video, y tiene una duración de 109 minutos.

Embed - Call me Bernadette / Je m'appelle Bernadette (2011) - Official Trailer

Lourdes (2019)

"La roca de la Gruta de Lourdes es acariciada por decenas de millones de personas que dejaron allí la huella de sus sueños, sus expectativas, sus esperanzas y sus oraciones. En Lourdes convergen todas las fragilidades, todas las miserias. El santuario es un refugio para los peregrinos", es la sinopsis de este documental.

Embed - LOURDES - Trailer Oficial

Bernardette de Lourdes (2023)

Esta es una de las últimas películas sobre la Virgen de Lourdes. Es la grabación del exitoso musical homónimo francés que se presentó en las salas de cines durante el 2025 y que se encuentra de gira en Estados Unidos.