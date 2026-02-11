Fue Bernadette Soubirous, una adolescente pobre y analfabeta de catorce años de edad, quien aseguró haber visto en dieciocho ocasiones a la Virgen María en la gruta de Massabielle, al occidente de Lourdes entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858.
Virgen de Lourdes: películas para contemplar y reflexionar sobre sus milagros
Si quieres reflexionar sobre el milagro de la Virgen de Lourdes, te recomendamos algunas películas maravillosas
A raíz de este hecho, cada 11 de febrero se celebra el día de la Virgen de Lourdes en todo el mundo, y el cine ha aportado su granito de arena a esta historia, y es por ello que a continuación te recomendaremos algunas películas basadas en su milagro.
Películas sobre la Virgen de Lourdes
La canción de Bernadette (1943)
Se trata de un clásico del cine espiritual. Narra la vida de Bernardita Soubirous y las apariciones marianas. Es una película llena de inocencia y confianza, y la misma busca hacer hincapié en que Dios suele hablar a través de los sencillos.
Bernadette (1988)
En esta producción de finales de los años 80 se profundiza en la humanidad de la joven vidente: sus dudas, su sufrimiento y su fidelidad. En ella podemos contemplar cómo la fe crece en medio de la incomprensión.
Mi nombre es Bernadette (2011)
Esta película de Jean Sagols presenta una mirada más íntima y cercana de Bernardita como una muchacha real, frágil y valiente. La película invita a descubrir la santidad en lo cotidiano. Se puede ver en Prime Video, y tiene una duración de 109 minutos.
Lourdes (2019)
"La roca de la Gruta de Lourdes es acariciada por decenas de millones de personas que dejaron allí la huella de sus sueños, sus expectativas, sus esperanzas y sus oraciones. En Lourdes convergen todas las fragilidades, todas las miserias. El santuario es un refugio para los peregrinos", es la sinopsis de este documental.
Bernardette de Lourdes (2023)
Esta es una de las últimas películas sobre la Virgen de Lourdes. Es la grabación del exitoso musical homónimo francés que se presentó en las salas de cines durante el 2025 y que se encuentra de gira en Estados Unidos.